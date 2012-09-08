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Londra’da tarih yazdılar

2012 Londra Paralimpik Oyunları’nda "Türkiye rüzgarı" esti. 20 yıllık oyunlar tarihindeki en başarılı organizasyonunu tamamlayan Türkiye, hem katılım hem de madalya bazında rekorları alt üst etti.

08 Eylül 2012 Cumartesi 17:43
Londra’da tarih yazdılar

Oyunların son gününde Kadınlar 6-10 kategorisinde Masa Tenisi Milli Takımımız gümüş madalya kazanarak büyük bir başarıya imza atarken, Türkiye, oyunları 1 altın, 5 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 10 madalyayla tamamladı. 16 sporcuyla katıldığımız ve toplamda 2 madalya kazandığımız Pekin 2008'den sonra Londra 2012 Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden 69 sporcumuzun, büyük mücadeleleri alkış aldı.
22 yıllık Paralimpik tarihi boyunca Londra 2012 öncesinde toplamda 4 madalya kazanan Türkiye'nin Londra'daki bu destansı başarısı, uzun yıllar boyunca hafızalardan silinmeyecek.

LONDRA 2012 "İLK"LERE DE SAHNE OLDU

2012 Londra Paralimpik Oyunları, ülkemiz adına madalya konusundaki başarıların yanı sıra bir çok farklı konuda da ilklere sahne oldu.
Paralimpik Oyunları tarihinde ilk kez takım sporlarında temsil edildiğimiz Londra'da, Goalball Milli Takımımız, kazandığı bronz madalyayla tarihe geçti. Millilerimizin elde ettiği bu büyük başarı takım sporlarında da kazandığımız ilk madalya olarak tarih sayfalarındaki yerini aldı.


BAKAN KILIÇ: "BU BİR DEVRİM"
Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç , 2012 Londra Paralimpik Oyunları'nda elde edilen dereceleri, "Bu başarılar ,Türk sporu adına bir devrimdir" şeklinde niteledi.Paralimpik Oyunları boyunca sporcularımızı bir an olsun yalnız bırakmayan Bakan Kılıç, "Skora değil sporcuya bakıyoruz. Paralimpik sporcularımız mucizelere imza atıyor. Başarı, hepimizin. Herkes itiraf etsin. Türkiye, 'Paralimpik' kavramının varlığını Londra 2012 ile fark etti" dedi.Bakan Suat Kılıç, sözlerine şöyle devam etti:
"Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı ve Görme engelli Goalball Milli Takımı'nın varlığı Londra'da fark edildi. Halterci Nazmiye, Judocu Duygu ve Nazan Atıcı Korhan Okçu Doğan, Masa Tenisçi Neslihan Londra'da fark edildi. Londra 2012 öncesi ve sonrasında oluşturduğumuz heyecan sayesinde hayal ötesi bir milli heyecan oluştu. A Milli Basketbol Takımı hangi heyecanı uyandırdıysa TS Basketbol Takımımız da aynı heyecanı uyandırdı. Bu bir devrimdir, tarihi bir başarıdır."


2012 Londra Parallimpik Oyunları'nda madalya kazanma başarısı gösteren sporcularımız şöyle;

Altın Madalya -Nazmiye Muslu (halter - 40 kg)
Gümüş Madalya -Çiğdem Dede: (halter - 44 kg)
Korhan Yamaç: (Atıcılık - 10 metre havalı tabanca)
Nazan Akın: (Judo - 70 kg)
Neslihan Kavas (Masa Tenisi)
Kadınlar Masa Tenisi Milli Takımı
Bronz Madalya
Duygu Çete: (Judo - 57 kg)
Özlem Becerikli: (Halter - 56 kg)
Doğan Hancı: (Okçuluk - Makaralı Yay Bireysel Açık sınıf)
Goalball Milli Takımı

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