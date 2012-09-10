Londra’da muhteşem kapanış

2012 Londra Paralimpik Oyunları, 80 bin kişilik Olimpiyat Stadı'nda düzenlenen törenle sona erdi.





29 Ağustos'ta başlayan ve dün tamamlanan oyunların kapanış töreninde, Türk bayrağını oyunlarda dünya ve paralimpik rekoru kırarak altın madalya kazanan milli halterci Nazmiye Muslu taşıdı.





Milli okçu Gizem Girişmen'in de aralarında yer aldığı Uluslararası Paralimpik Komitesi Spor Konseyi'ne seçilen 6 sporcu, seyircileri selamladı ve gönüllülere temsilen çiçek verdi.





Sanat direktörlüğünü Kim Gavin'in yaptığı törende, dünyaca ünlü İngiliz müzik grubu Coldplay ile ABD'li sanatçılar Rihanna ve Jay-Z sahne aldı.





Törende Paralimpik bayrağı Londra Belediye Başkanı Boris Johnson tarafından Rio Belediye Başkanı Eduardo Paes'e verildi ve paralimpik ateşi söndürüldü.





Tören, havai fişek gösterileriyle sona erdi.





Türkiye, 43. sırada yer aldı





2012 Londra Paralimpik Oyunları'nda 1 altın, 5 gümüş, 4 bronz olmak üzere 10 madalya kazanan Türkiye, madalya sıralamasında 43. sırada yer aldı.





Madalya sıralamasında toplam 231 (95 altın) madalya kazanan Çin ilk sırayı alırken, Rusya 102 (36 altın) madalyayla ikinci, Britanya da 120 (34 altın) madalyayla üçüncü oldu.