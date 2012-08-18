Llorente paylaşılamıyor

Geçtiğimiz yıl attığı gollerle Athletic Bilbao'nun UEFA Avrupa Ligi'nde final oynamasında büyük pay sahibi olan Fernando Llorente, Avrupa'nın dev kulüplerini harekete geçirdi. Gelecek sezon sözleşmesi bitecek olan golcü futbolcu için uzun süredir temaslarını sürdüren Juventus'a, Arsenal ve Tottenham Hotspur da rakip oldu.

İspanyol yıldızın transferindeki en büyük engel ise Athletic Bilbao'nun 30 milyon Euro'nun altındaki teklifleri kabul etmeye sıcak bakmaması olarak görünüyor. Juventus, daha önce Llorente için Bilbao'ya 15 milyon Euro önermişti. Torino temsilcinin teklifi en fazla 18 milyon Euro'ya kadar çıkartabileceği söyleniyor. Henüz resmi teklifte bulunmayan Arsenal ve Tottenham ise şimdilik gelişmeleri bekliyor.