Liverpool’da devre arası harekâtı

Liverpool menajeri Brendon Rodgers yaptığı açıklamada takımının şu anda topa olan hakimiyetinden, pasa dayalı dominant futbol anlayışını istediği gibi uyguladığını ancak hücumda daha efektif olmaları gerektiğini belirtti.





"Macnhester United gibi bir takım karşısında eksik olmalarına rağmen oyunu domine ettik ve topa sahip olduk. Ancak şut atmazsanız, gol atamazsanız. Ocak ayına kadar sahip olduğumuzla yolumuza devam etmek zorundayız ancak yazın alamadığımız golcüyü devre arasında alacağız." diyen Brendon Rodgers çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.





Liverpool geçen sezon başında Newcastle United'dan tam 30 milyon sterlin karşılığında transfer ettiği santrfor Andy Carroll'u bu sezon transferin son gününde West Ham United'a kiralamış ancak yerine oyuncu almayı başaramamıştı.