Vergi borçları açıklandı

Listenin ilk sırasında 1 milyar 320 milyon 934 bin 690 liralık vergi borcu ile Marmaris’te suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması konusunda faaliyet gösteren T.C. Mariç-Belbir Marmaris Çevre Koruma Tesisi İşletmeleri Birliği yer aldı.

Bu kuruluşu 713 milyon 324 bin 398,98 liralık borç ile Hilmi Başaran, 543 milyon 42 bin 47,16 liralık borç ile İmarbank Offshore Limited Şirketi ve 538 milyon 658 bin 250’şer liralık borçları ile de Mustafa Akar, Bahattin Uzan ve Yeşim Öztürk takip etti.

Çukurova Çelik Endüstri Anonim Şirketi, 474 milyon 959 bin 179,35 liralık borç ile devletin en fazla vergi alacağı 8’inci kuruluş olurken, iflas halindeki İmar Bankası T.A.Ş. Ankara Şubesi 385 milyon 817 bin 748,28 liralık vergi borcuyla 9’uncu sırada yer aldı.

KİMLER YOK Kİ?

Kepez Elektrik A.Ş., Kemal Uzan, Esenyurt Belediyesi, Asya Tur gibi kişi ve kuruluşların ilk 100 borçlu arasında yer aldığı listede, Varlık Barışı’nın tanınmış isimlerinden Ali Türkan da yer aldı.

Esenyurt Belediye Başkanlığı 76 milyon 128 bin 273,65 liralık vergi borcu ile listenin 54’üncü sırasında, Şanlıurfa Belediye Başkanlığı 68 milyon 368 bin 451,77 liralık vergi borcu ile listenin 62’inci sırasında, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı da 34 milyon 320 milyon 154,15 liralık vergi borcu ile listenin 138’inci sırasında bulundu.

Devlete 30 Haziran 2012 itibariyle ödenmemiş ve toplam miktarı 1 milyon lirayı aşan vergi ve ceza alacağı olan ilk 50 kişi ve kuruluş şöyle:

Borçlu Kişi ve Kuruluşlar Tutar

(TL)

- -

T.C.Mariç-Belbir Mar. Çev. Kor. Tes.İşt. Bir. 1.320.934.690

Hilmi Başaran 713.324.398

İmarbank Offshore Ltd. Şti. 543.042.047

Mustafa Akar 538.658.250

Bahattin Uzan 538.658.250

Yeşim Öztürk 538.658.250

Çukurova Çelik End. A.Ş. 474.959.179

İfl. Hal. İmarbank T.A.Ş. Ank. Şubesi 385.817.748

Sportingbet Com. Alderney Ltd. 285.730.877

Özkar Elektronik San. ve Tic. A.Ş. 274.905.837

T.İmar Bankası A.Ş. İzmir Şubesi 263.060.937

T.İmar Bankası A.Ş. Antalya Şubesi 254.720.444

T.İmar Bankası A.Ş. Bakırköy Şubesi 246.526.165

İmar Bankası T.A.Ş. 238.657.811

İflas Hal. ADK Fac. Finans Hizmetleri A.Ş. 212.614.770

T.İmar Bankası T.A.Ş. Adana Şubesi 197.920.391

T.İmar Bankası T.A.Ş. Karşıyaka İzmir Şubesi 197.243.110

İflas. Hal. T.İmar Bankası T.A.Ş. 189.525.157

Uludağ Tekstil Giyim ve Kon. San. Dış. Tic. A.Ş. 179.328.002

Ali Türkan 177.919.693

Sider Dış Tic. Anonim Şirketi 171.540.386

Seyit Ahmet Şahinbaş 159.791.655

T.İmar Bankası A.Ş. 157.945.920

Kuzey Alkollü İçkiler San. Tic. A.Ş. 151.535.543

Sede Petrol ve Petrol Ürünleri San. Tic. Ltd. 151.047.826

Türkiye İmar Bankası A.Ş. Kadıköy Şubesi 149.181.284

Türkiye İmar Bankası T.A.Ş. 139.410.021

Mardemir İnşaat Yapı San. ve Tic. Ltd. Şti. 136.053.191

Kepez Elektrik A.Ş. 132.951.309

Eltek Elek. Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti. 128.726.569

Muharrem Anul 124.558.270

Öz Dicle Akaryakıt Mad. İnş. Taş. Gıd. San. 122.661.071

Türkiye İmar Bankası T.A.Ş. Kayseri Şubesi 121.717.001

Türkiye İmar Bankası T.A.Ş. 120.292.306

CT İletişim Hiz. Ele. San. ve Dış. Tic. Ltd. 119.028.030

Sidemir Sivas Demir Çelik İşletmeleri A.Ş. 116.243.871

İmar Bankası T.A.Ş. 110.528.116

Türkiye İmar Bankası T.A.Ş. Şişli Şubesi 110.465.534

Baki Atalay 108.687.780

Asya Tur Turlar ve Turistik Yatırımlar A.Ş. 106.860.106

Tuta Petrolcülük A.Ş. 106.414.612

Türkiye İmar Bankası A.Ş. Şirinyer/İzmir Şub. 106.064.309

İflas Hal. T. İmar Bankası T.A.Ş. 104.242.264

Türkiye İmar Bankası T.A.Ş. Bornova Şubesi 99.399.538

Kostik Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti. 94.200.218

Türkiye İmar Bankası T.A.Ş. Zonguldak Şubesi 89.128.775

S.S. 4 Eylül H. Paşa ve Yör. Koop. 88.092.518

Türkiye İmar Bankası T.A.Ş. Bahçelievler Şubesi 86.741.437

Halil Durmuş 85.387.667

Muhammet Ciğer 79.645.652

Listede en fazla borcu bulunan 20 belediye şöyle sıralandı:

(TL)

-

Esenyurt Belediye Başkanlığı 76.128.273,65

Şanlıurfa Belediye Başkanlığı 68.368.451,77

Kocaeli Büy. Şeh. Belediye Başkanlığı 34.320.154,15

Çankaya Belediye Başkanlığı 27.338.235,88

Beyoğlu Belediye Başkanlığı 18.811.347,05

Gebze Belediye Başkanlığı 15.871.633,83

Başakşehir belediye Başkanlığı 15.637.404,56

Tokat Belediye Başkanlığı 5.566.012,35

Kozluk Belediye Başkanlığı 4.723.941,28

Alanya Belediye Başkanlığı 4.250.482,67

Bafra Belediye Başkanlığı 3.935.612,13

Kandıra Belediye Başkanlığı 3.731.859,23

Şereflikoçhisar Belediye Başkanlığı 3.503.122,74

Ayancık Belediye Başkanlığı 3.354.891,63

İlkadım Belediye Başkanlığı 3.236.812,75

Zonguldak Belediyesi 3.135.454,60

Bodrum Belediye Başkanlığı 2.873.997,97

Gölcük Belediye Başkanlığı 2.840.416,92

Ankara Büy. Şeh. Bel. Başkanlığı 2.836.137,68

Kızılcahamam Belediye Başkanlığı 2.800.794,32