Lise müfredatı olay yaratacak!

Milli Eğitim Bakanlığı, ortaokullar için hazırladığı Kuran-ı Kerim ve Hz Muhammed’in Hayatı derslerinin ardından liseler için de aynı derslerin müfredatını hazırladı.

Vatan Gazetesi'nin haberine göre, Hz Muhammed’in Hayatı’nın anlatıldığı lise Siyer dersinde ağırlıklı olarak kadın - erkek ilişkilerine değinilirken “İffetli olmanın önemi”, “Evlilik dışı ilişkilerin zararları” konu başlıkları da lise öğrencilerine anlatılacak.

9 SINIF: GÜZELLİK VE İFFET

Ders 9. sınıfta Hz. Muhammed’in hayatının anlatımıyla başlayacak ve 9. sınıfta şu konular işlenecek:

- Güzellik ölçüleri: Öğrenciler Hz. Muhammed’in tertipli ve düzenli yaşama verdiği önemi öğrenecek. Söz ve davranışlarındaki nezaketi fark edecek. Estetiğe verdiği değeri kavrayacak. Güzellik ve güzelleşmeyle ilgili ölçülerini fark edecek. (“Güzellik ve Güzelleşme” konusu ele alınırken Hz. Muhammed’in kadın ve erkeklerin, güzellik ve güzelleşme konusunda dikkat etmeleri gereken ölçülerle ilgili tavsiyelerinden örnekler verilecek.)

- İffetin değeri: Öğrenciler Hz.Muhammed’in hayanın, fıtratın ve inancın gereği olduğunu anlatan sözlerini ifade edecek. İffetin insan onuru açısından değerini ifade eden söz ve davranışlarından örnekler verecek. Evlilik dışı ilişkilerin bireysel ve toplumsal hayata verdiği zararları anlatan sözlerini açıklayacak. Hayatını, Allah’ın huzurunda olma bilinci ile sürdürdüğünü fark edecek. (Bu ünite yaşama dair olumlu bağlantılar kurularak anlatılacak.)

10. SINIF: KADIN-ERKEK İLİŞKİLERİ, ÖZGÜRLÜĞÜN SINIRLARI

Öğrenciler 10. sınıfta da Hz. Muhammed’in peygamber oluşu ve Mekke dönemi ayrıntılarını işleyerek derse başlayacak. Bu sınıfta da şu konular işlenecek:

SINIRSIZ ÖZGÜRLÜK OLMADIĞINI KAVRAR: Öğrenciler Hz. Muhammed’in insanların inanç ve ibadet konusunda özgür olduklarını anlatan sözlerini açıklayacak. Kadın ve erkek her bireyin mülkiyet ve tasarruf hakkının bulunduğunu anlatan söz ve davranışlarını kavrayacak. Sınırsız ve sorumsuzca bir özgürlük anlayışı olmadığını fark edecek.

KADIN-ERKEK İLİŞKİLERİ: Öğrenciler, söz ve davranışlarından örneklerle Hz. Muhammed’in kadına bakışını açıklayacak. Kadının toplumdaki konumunu ve değerini anlatan sözlerinden örnekler verecek. Erkeğin toplumdaki konumunu ve sorumluluklarını açıklayan sözlerini kavrayacak. İnsan olma bakımından kadın ile erkek arasında ayrım gözetmediğini fark edecek. Kadın-erkek arasında saygın ve seviyeli bir ilişki için tavsiyelerini kavrayacak.

11. SINIF: AHİRETE BAKIŞ AÇISI



Öğrenciler 11. sınıfta Hz. Muhammed’in hadislerini öğrenecek ve “İşçi önemine verdiği değeri”, işleyecek. Öğrenciler 11. sınıfta peygamberin “sorumluluklarını bilen bir eş olduğu” konusunu da işleyecek ve “Söz ve davranışlarından yola çıkarak sorumlu bir eşin özelliklerini” açıklayacak.

12.SINIF: EVLİLİĞİ TEŞVİK

Öğrenciler Hz. Muhammed’in Hayatı dersinin 12. sınıfında ise “Evlenip yuva kurmanın önemini” kavrayacak.

Öğrenciler “Savaş ve barış” konusu ele alınırken de Hz. Muhammed’in din adamlarına, mabetlere dokunmama; kadınları, yaşlıları öldürmeme; savaş esirlerine iyi muamele etme gibi konulardaki söz ve davranışlarını okuyacak.

Lise öğrencileri Kuran-ı Kerim dersinde de sure ve duaları öğrenecek. Ortaokulda’da sure, dualarla birlikte konulan zikir konusu liselerde yer almadı.