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30 liranın sırrını açıkladı

Hızlı Geçiş Sistemi'nde bakiyenin 30 lira altına düşmesi konusuna Bakan açıklık getirdi.

06 Eylül 2012 Perşembe 14:55
30 liranın sırrını açıkladı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Hızlı Geçiş Sistemi'nde (HGS) bakiyenin 30 lira altına düşmesi durumunda etiket hesabının kara listeye alınıp kapatılması uygulamasına yönelik tepkilere ilişkin, “En uzun mesafeye gidiş-geliş ücreti hesaplanıyor. Asgari o kadar olması isteniyor. Bu gayet doğal bir şey. Vatandaşın onun üzerinde çok fazla durmaması lazım” dedi.

Bakan Yıldırım, İstanbul'da bir açılış töreni sonrasında,  gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Uygulamaya 17 Eylül'de girecek HGS'de bakiyenin 30 lira altına düşmesi durumunda etiket hesabının kara listeye alınıp kapatılması uygulamasına yönelik  tepkilerin hatırlatılması üzerine Bakan Yıldırım, "En uzun mesafeye gidiş-geliş ücreti hesaplanıyor. Asgari o kadar olması isteniyor. Bu gayet doğal bir şey. Olmazsa ne olacak? Yolda kontör bitti, arabayı eğleyip başkalarından kart alma şansın yok. Eskiden kart alabiliyorlardı. Bu etiket cama yapıştırıldığı için öyle bir şans yok. Dolayısıyla bu 30 lira olmazsa, başkalarının trafikte seyrine engel olacak bir şey olur. Vatandaşın onun üzerinde çok fazla durmaması lazım”  değerlendirmesini yaptı. 

İstanbul'daki trafik yatırımları

İstanbul trafiği hakkındaki sorulara da cevap veren Yıldırım, İstanbul'un  raylı sisteminin önümüzdeki 10 yıl içerisinde en az 3'e katlanması gerektiğini,  aksi halde İstanbul'daki trafik probleminin sürüdürülebilir bir şekilde rahatlatılamayacağını ifade etti.

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