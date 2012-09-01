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Limassol, doğuştan Fenerbahçeli

Limasol’un Sarı-Lacivert forma renklerini, Fenerbahçe aşığı bir Türk futbolcu belirlemişti. 1955-56 döneminde AEL’in başkanı, Mavi-Beyaz forma rengini değiştirirken fikri, takımın gol kralı Sevim Ebeoğlu’ndan almıştı

01 Eylül 2012 Cumartesi 08:45
Limassol, doğuştan Fenerbahçeli
Tarihinde ilk defa Türkiye’den bir takımla resmi bir maça çıkacak olan AEL,  Sarı-Lacivert renklerini Fenerbahçe aşığı eski bir futbolcusundan aldı.

Milliyet Gazetesi'nden Sefa Karahasan'ın haberine göre; Türk ve Rum takımlarının birlikte olduğu Kıbrıs Futbol Federasyonu döneminde (1934-1955) gol kralı olan ilk ve tek Kıbrıslı Türk Sevim Ebeoğlu, Doğan Türk Birliği’nde oynuyordu. O dönem 1. Kıbrıs Ligi’nde oynayan tek Türk takımı Lefkoşa Türk Spor Kulübüydü. Lefkoşa dışındaki yerlerde yaşayan yetenekli Türk futbolcuların 1. Lig’de oynayabilme amacıyla Rum takımlarına transfer olması doğal karşılanıyordu. Ebeoğlu da bu gayeyle AEL Limassol’a transfer oldu. AEL’de 3 kere şampiyon olan Ebeoğlu bir kez de gol krallığı yaşadı.

Efsaneler arasında
 
Kulübün hâlâ efsaneleri arasında anılan Ebeoğlu bu saygınlığa oyunculuğu döneminde de sahipti. Ebeoğlu’nun, AEL’de oynadığı dönemde kulüp başkanı Nikos Solominidis, takımın mavi-beyaz forması yerine bir renk istedi. Solominidis ,İngiltere’ye gidip  yeni formaları almadan önce takımının başarılı golcüsü Ebeoğlu’nun fikrini sordu.
 
Kıbrıs’ta Doğan Türk Birliği ve Fenerbahçe takımlarına olan tutkusuyla bilinen Ebeoğlu, renklerin Sarı-Lacivert olmasını istediğini söyledi.
 
1955-56 sezonu itibariyle bu istek üzerine AEL Limassol’un renkleri Sarı-Lacivert olurken Ebeoğlu, 1955’te Kıbrıs’ta çıkan olaylar nedeniyle İngiltere’nin Coventry City takımına transfer oldu ve bu renklerı fazla sırtında taşıyamadı.
 


 

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