Liderlik koltuğu Macaristan’ın

FIFA 2014 Dünya Kupası Elemelerinde Türkiye'nin de yer aldığı (D) Grubunda 3 maç yapıldı.





Eleme grubundaki ilk maçında Türkiye deplasmanda Hollanda'ya 2-0 yenilirken, Macaristan deplasmanda Andorra'yı 5-0'lık farklı bir skorla geçmesini bildi. Gruptaki diğer deplasman galibiyetini ise Estonya'yı 2-0 yenen Romanya elde etti.





(D) Grubundaki ilk maçların ardından Macaristan, liderlik koltuğunu otururken, Hollanda sıralamada ikinci Romanya üçüncü, Türkiye dördüncü, Estonya beşinci ve Andorra ise altıncı oldu



