Afyonkarahisar'da askeri mühimmat deposunda dün gece meydana gelen patlamayla ilgili Cumhurbaşkanı ve siyasi parti liderlerden açıklamalar geldi. Liderler patlamada, 25 askerin şehit olması nedeniyle, milletçe büyük bir üzüntü yaşıdıklarını vurguladı.

İşte Liderlerin patlama ile ilgili açıklamaları;

CUMHURBAŞKANI ABDULLAH GÜL-

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Ayfon'daki patlama ile ilgili açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Afyonkarahisar'da askeri mühimmat deposunda dün gece meydana gelen patlamanın ''acıları katladığını ve yürekleri dağladığını'' belirterek, ''Bu elim olay, ciddi bir şekilde araştırılmaktadır'' dedi. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Gül, patlamada 25 askerin şehit olması nedeniyle milletçe büyük bir üzüntü yaşandığını kaydetti. Gül'ün açıklaması şöyle: ''Afyonkarahisar'da, Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı'na bağlı Mühimmat Depo Komutanlığı'ndaki cephanelikte dün gece meydana gelen patlamada, 25 askerimizin şehit olması nedeniyle, milletçe büyük bir üzüntü yaşıyoruz. Afyonkarahisar'dan gelen haber, acılarımızı katlamış, yürekleri dağlamıştır. Milletimizin başı sağolsun. Bu elim olay, ciddi bir şekilde araştırılmaktadır. Mukaddes vatan görevini yaparken şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerimize başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı dileklerimi iletiyor, yaralılarımızın bir an önce iyileşmesini temenni ediyorum.''

BAŞBAKAN VE AK PARTİ GENEL BAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN-

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar'da 25 askerin şehit olması nedeniyle Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'e başsağlığı mesajı gönderdi. Başbakan Erdoğan'ın Genelkurmay Başkanı Orgeneral Özel'e gönderdiği başsağlığı mesajı şöyle: "Afyonkarahisar'daki Mühimmat Depo Komutanlığı bünyesinde yer alan bir cephanelikte, dün akşam meydana gelen patlamada, 25 askerimizin şehit olduğunu, 4 askerimizin de yaralandığını büyük bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Hepimizi derinden üzen bu elim hadisede şehit düşen askerlerimizin ailelerine, yakınlarına, aziz milletimize ve sizin şahsınızda Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tüm mensuplarına sabır ve metanet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU-

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Afyonkarahisar'da mühimmat deposunda meydana gelen patlamada şehit olan askerler nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Mesajında şehitlere rahmet, yaralı askerlere acil şifa, şehit aileleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve Türkiye'ye başsağlığı dileyen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: ''Biliyoruz ki en büyük acı evlat acısıdır. En büyük acı Metmetçiklerimizin şehit olmasından duyduğumuz acıdır. Genelkurmay Başkanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, 25 Mehmetçik Afyonkarahisar;daki patlamada şehit oldu. Acıların en büyüğü olan bu acı yüreğimizi dağlıyor. Bu büyük acıyla yüreklerimizi dağlayan şehit Mehmetçiklerimize rahmet, yaralı askerlerimize acil şifa, şehitlerimizin aileleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize, Türkiye'ye başsağlığı diliyor, yaralı askerlerimizin ailelerine de geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum.''

Kılıçdaroğlu bu arada, Genel Başkan Yardımcısı ve CHP Sözcüsü Haluk Koç ile Genel Sekreter Bihlun Tamaylıgil ve CHP Milletvekillerinden oluşan bir heyetin Afyonkarahisar'a giderek taziyede bulunacağını ve temaslar yapacağını da bildirdi. Öte yandan, şehitler nedeniyle Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç'un bugün düzenleyeceği basın toplantısının da iptal edildiği belirtildi.

MHP GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ-

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Afyonkarahisar'da askeri mühimmat deposunda meydana gelen patlamayla ilgili açıklama yaptı. Bahçeli'nin açıklaması şu şekilde: Dün akşam saatlerinde Afyonkarahisar'da yerleşik Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı'na bağlı Mühimmat Depo Komutanlığı'nda meydana gelen patlamada; 2 astsubayımız, 2 uzman çavuşumuz, 21 er ve erbaşımız olmak üzere 25 evladımız şehit olmuş, 9 askerimizle birlikte 4 vatandaşımız da yaralanmıştır. Yapılan açıklamalarda, söz konusu patlamanın, el bombaların depolandığı bir cephanelikte yapılan çalışma sırasında vuku bulduğu ifade edilmiştir. Ne hazindir ki, son günlerdeki acı kayıplarımıza böylelikle yenileri eklenmiştir. Türk milleti yastadır, hüzün ve feryat 25 hanemize kâbus gibi çökmüştür. Şehitsiz, ağıtsız ve sıkıntısız bir güne neredeyse hasret kalınmıştır. Yakın tarihin hiçbir döneminde, felaketler zincirinin halkaları bu kadar kısa zaman içinde içiçe geçmemiş; etki ve sonuçları bu kadar tahripkâr olmamıştır. Türkiye belaların, uğursuzlukların ve talihsizliklerin adeta baskı ve kuşatması altına girmiştir.Bilhassa vatan görevini özveri ve fedakârlıkla yerine getiren güvenlik güçlerimiz, peşi sıra beliren olaylardan dolayı aramızdan ayrılmaktadır.

Kimi zaman terör saldırısı kimi zaman da elim bir kazanın ardından gencecik fidanlar kara toprakla buluşmakta ve gözyaşları eşliğinde ebediyete uğurlanmaktadır. Özellikle TSK'nın çeşitli birlik ve birimlerinde; tedbirsizlik, dikkatsizlik, kayıtsızlık ve ihmalkârlık nedenli kayıplarda artış gözlenmektedir. Bu durum başlıbaşına ciddi nitelikli sevk ve idare sorunlarının varlığına ve riskleri öngörmekte zorluk çeken bir yönetim zaafına işaret etmektedir. Geçtiğimiz 22 Temmuz'da, 5 evladımızın şehit düştüğü Hakkâri'deki helikopter kazasıyla, 21 Ağustos tarihinde 9 Mehmetçiğimizin şehit olduğu Şırnak'ın Uludere ilçesi Gülyazı Köyü'ne giden askerlerimizi taşıyan minibüsün devrilmesi bu zaafın hazin ve ibretlik neticelerinden bazılarıdır. Afyonkarahisar'daki vahim patlamayla birlikte yaklaşık 1,5 aylık zaman diliminde yalnızca kazalarda 39 evladımız Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Ortaya çıkan bu kara tabloyu kabullenmek, sineye çekmek, geçiştirmek veya görev zayiatı diyerek gerekçelendirmek mümkün değildir.

Bu itibarla Afyonkarahisar'daki mühimmat deposundaki patlamanın tüm yönleriyle araştırılarak sorumluların ve suçluların silsile yoluyla tespiti yapılmalıdır. Ayrıca patlamadaki tüm ayrıntılar titizlikle ele alınmalı; sabotaj, terör saldırısı gibi ihtimaller peşin ve ucuz yaklaşımlarla örtbas edilmemelidir. Türkiye'nin ikinci büyük cephaneliğinde el bombası sayımının ve bu çerçevedeki çalışmanın neden akşam saatlerine bırakıldığı ve muhtemel faciaları önlemek adına önceden hangi adımların atıldığı hususları da netleştirilmeli ve açıklanmalıdır. Adli ve idari süreçler tekemmül ettirilerek patlamanın üzerindeki şüphe ve soru işaretleri giderilmelidir. Zira 25 evladımızın kanı, 25 ananın ağı ve 25 gencecik umudun manevi vebali muhataplarının sırtında ve yakalarında olacaktır.

Öte yandan hükümet üyesi bir bakanın, patlamayı tamamen kaza olarak değerlendirmesi ve benzeri hadiselerin Pakistan ve Hindistan'da da görüldüğünü iddia ederek sıradanlaştırmaya çalışması acele ve telaşla yapılmış hezeyan dolu bir beyanattır. AKP hükümetine düşen görev konu hakkında ipe sapa gelmez hüküm vermek değil, meselenin detaylarına kadar nüfuz ederek her kuşkunun giderilmesine yardım etmek ve destek vermektir. Ayrıca, Milliyetçi Hareket Partisi Başkanlık Divanı üyeleri Sakarya Milletvekili Sayın Prof. Dr. Münir Kutluata, Ankara Milletvekili Sayın Prof. Dr. Mustafa Erdem ve Sayın Abbas Bozyel ile birlikte Afyonkarahisar Milletvekili Sayın Kemalettin Yılmaz bir heyet halinde gerekli inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak amacıyla Afyonkarahisar'a gitmişlerdir.

Partimiz hassasiyetle ve kararlılıkla bu acı verici patlamanın takipçisi olacak ve üzerine düşen ne varsa yerine getirecektir. Afyonkarahisar'da, tarifi olmayan kedere yol açan patlamada hayatlarını kaybeden aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Muhterem ailelerine, silah arkadaşlarına, Afyonkarahisarlı vatandaşlarımıza ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı temenni ediyor, yaralılarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

BDP GENEL BAŞKANI SELAHATTİN DEMİRTAŞ-

Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak, Afyon’da yaşanan patlamalarla ilgili olarak, 25 askere Allah’tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulundu.

BDP Diyarbakır İl Başkanlığı binasında, BDP Genel Başkanı Demirtaş ile Kışanak, dün akşam Afyon’daki askeri mühimmat deposunda meydana gelen patlamalarla ilgili açıklama yaptı. Demirtaş, dün Afyonkarahisar’da üzüntü verici bir olayın yaşandığını, cephanelikte, askeri birlikte meydana gelen bir olay nedeniyle 25 askerin hayatını kaybettiğini söyledi. Olayda hayatını kaybeden bütün askerlere Allah’tan rahmet dileyen Demirtaş, ailelerine de başsağlığı ve sabır dileklerinde bulundu. Bunun sıradan bir olay olmadığının anlaşıldığını ifade eden Demirtaş, “Bu olay kaza mıdır, başka bir şey midir etkili, adil bir soruşturma yürütülür mü, gerçekler kamuoyuna açıklanır mı bilemiyoruz. Yani bu hükümete güvenimiz kalmadığı için bütün olayların üstünü kendi çıkarları doğrultusunda örttüğü için Afyon’da neler olduğunu hiçbir zaman öğrenemeyebiliriz de. Ama olay ne olursa olsun, vahim bir olay olduğunu, bu kadar insanın yaşamını yitirdiği olayın sıradan bir olay olmadığı aşikardır. 25 askeri bir birlikte bir gece cephanelikte yaşamını yitirdiği bir olay ile ilgili tek bir siyasinin tek bir askeri bürokratın hesap verip vermeyeceğini doğrusu merak ediyoruz. Böyle bir olayda tek bir komutan sorgulanacak mı, Genelkurmay Başkanı üst düzey bir komutan onurlu davranıp istifa edecek mi, Milli Savunma Bakanı bununla ilgili hesap verecek mi merak ediyoruz. Burası Türkiye insanların canın asker de olsa sivil de olsa hiçbir öneminin olmadığını zaten acı deneyimlerle biliyoruz. Herhalde bu olayda da bir an önce üstünü örtmeye, gündemi değiştirmeye çalışacaklardır. Fakat halkın askere zorla alınmış evlatlarının canının bu kadar ucuz olmadığını asker anaları göstermelidir. Bu kadar basit değildir olaylar. İnsanlar gençler bu kadar basit bir şekilde tabiri caizse göz göre göre yaşamını kaybetmemelidir. Bunun bir hesabı olmalıdır, bedeli olmalıdır. Hükümet açısından komutanlar açısından bir bedeli olmalıdır. Bunun hesabı sorulana kadar biz muhalefet olarak konuyu dikkatle takip edeceğimizi belirtmek istiyoruz” dedi.

HAS PARTİ GENEL BAŞKANI KURTULMUŞ-

HAS Parti Genel Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş Afyon’da yaşanan patlamanın yürekleri dağladığını belirterek şehitlere rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

HAS Parti Genel Başkanı Kurtulmuş, yayınladığı mesajda, “Afyonkarahisar’daki askeri mühimmat deposunda meydana gelen kaza yüreklerimizi dağlamıştır. Bizleri derinden üzen bu kazadan dolayı Afyon halkına, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Patlamada şehit olan 25 askerimize Cenab-ı Hak’tan Rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar temenni ediyorum. Kaza ihtimali yüksek olan bu patlamanın gerekli araştırmalar yapılarak en kısa süre içerisinde, tüm detayları ile aydınlığa kavuşturulacağını umut ediyoruz” dedi.

PATLAMAYA TEPKİLER

Afyonkarahisar'daki mühimmat deposunda meydana gelen patlama sonucu 25 askerin şehit olmasının ardından birçok siyasi isim, meslek kuruluşu ve sivil toplum örgütü bağsağlığı mesajı yayımladı. Şehitler için üzüntüler şöyle dile getirildi:

Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök: Haber teröre verdiğimiz kayıplardan sonra yüreklerimize bir kez daha kor ateş gibi düşmüştür. Henüz birinin acısı dinmeden zamansız meydana gelen bu acı kayıplar nedeniyle şehitlerimize Allah'tan rahmet dilerken, başta Türk Silahlı Kuvvetlerimiz olmak üzere şehitlerimizin ailesine ve yakınlarına başsağlığı, yaralı askerlerimize de geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: Acımız daha da büyüdü. Bu tür keder verici olayların nedeninin en kısa zamanda aydınlatılacağını düşünüyor, tekrar etmemesi için her türlü tedbirin alınacağına inanıyorum. Vatanın birliğinin bekçisi olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyor, silahlı kuvvetlerimizin değerli mensuplarına ve şehitlerimizin yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Elim olayda yaralanan Mehmetçiklerimize de acil şifalar temenni ediyorum.

Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkanı Cansel Güven: Resmi karar almasanız da, Türk ulusu yastadır. Ülke içinde teröre kurban verilen gençler dururken bir saldırı olmadan da kendi askerimizi kendi becerimizle zayii vermenin acısını, utancını yaşıyoruz. Ortadoğu'ya ve Suriye'ye barış getirebilecek kadar güçlü olduğunu iddia ettiğimiz ordumuzun genç neferlerini el bombası saydırırken havaya uçurabilmeyi yetkililerimizin nasıl izah edeceğini bilmiyoruz. Bizler o şehitlerin anneleri, babaları, öğretmenleri olarak süresiz yastayız.

İşçi Partisi Genel Sekreteri Osman Yılmaz: Türkiye'nin bütünlüğüne ve milletimizin birliğine emperyalist merkezlerden yönlendiren saldırıların ve Türk Silahlı Kuvvetleri'mize karşı yoğun bir psikolojik savaşın yürütüldüğü günlerde gerçekleşen bu patlamada şehit olan Mehmetçiklerimiz Türk milletinin kalbinde yaşayacaktır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve bütün milletimizin başı sağ olsun.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: En büyük acı olan şehit acısının daha fazla yaşanmamasından hükümet sorumludur. 25 askerimizin hayatına mal olan bu patlamanın çok yönlü araştırılması, sorumlusu kim olursa olsun cezasının verilmesi gerekir. Şehitlere Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına başsağlığı temenni ediyoruz."