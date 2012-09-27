Lider Galatasaray, galibiyet serisini sürdürmek istiyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Orduspor ile oynayacağı karşılaşmada galibiyet serisini sürdürmek istiyor.





Ligde yaptığı son 3 maçta da rakiplerini mağlup eden Sarı-Kırmızılı takım, Orduspor ile yapacağı karşılaşmayı da kazanarak, üst üste 4. galibiyetini elde etmeyi hedefliyor.





Galatasaray'da tedavisine devam edilen Sabri Sarıoğlu takımdan ayrı çalışırken, 3 sarı kartı bulunan Selçuk İnan ise ceza sınırında bulunuyor. Selçuk İnan, Orduspor maçında da sarı kart görmesi durumunda, ligin 7. haftasındaki Eskişehirspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.





Süper Lig'de oynadığı 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik alan son şampiyon Galatasaray, 13 puanla zirvede yer alırken, 2 galibiyet, 3 beraberlik elde eden namağlup Orduspor ise 9 puan ve gol averajıyla 4. sırada bulunuyor.





Ordu 19 Eylül Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak Orduspor-Galatasaray maçını hakem Barış Şimşek yönetecek.





Orduspor, Cuper ile sahasında yenilmiyor





Orduspor, teknik direktör Hector Cuper yönetiminde kendi sahasında oynadığı lig maçlarında hiç yenilmedi.





Mor-Beyazlı ekip, geçtiğimiz sezonun devre arasında takımın başına geçen Arjantinli ünlü teknik adam yönetiminde sahasında oynadığı 11 karşılaşmada 7 galibiyet, 4 beraberlik aldı.