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Libyalı voleybolcular Türkiye’de form tutuyor

Ülkelerinde yaşanan olumsuzluklardan uzak bir şekilde form tutmak isteyen Libya'nın Swehly Spor Kulübü voleybol takımının tercihi İstanbul ve Bursa oldu.

12 Eylül 2012 Çarşamba 14:35
Libyalı voleybolcular Türkiye’de form tutuyor
Libya'nın Swehly Spor Kulübü voleybol takımının tercihi Türkiye oldu. 7 gündür İstanbul'da kamp yapan ekip, 1 gününü de Bursa'ya ayırdı ve Aroma Erkekler Voleybol 2. Ligi takımlarından İnegöl Belediyespor ile hazırlık maçı yaptı.

İnegöl Yunus Emre Spor Salonu'ndaki maçı 3-2 kazanan konuk takımın idari müdürü Alharıthal MajuQ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Libya'da her geçen gün durumun iyiye gittiğini belirterek, ''17 Şubat bizim için bir dönüm noktası. Swehly takımı da zaten şehir şampiyonu. Daha iyi derecelere, hedeflere gözümüzü diktik. İstanbul'a kamp için geldik. İnegöl'de hazırlık maçımızı oynayıp, 2 gün sonra Libya'ya döneceğiz'' dedi.

Müzesinde şampiyonluk kupaları da bulunan konuk ekibin antrenörü Nurettin Bin Yunus, Libya'da lig takviminin başladığını, Arap Kupası'na katılacaklarını, form depolamak ve kondisyonu yükseltmek için Türkiye'yi tercih ettiklerini anlattı.

Türkiye'de voleybolun ''çok üst düzeyde olduğunu'' dile getiren Bin Yunus, ''Türkiye'nin salonları ve oyuncuları çok kaliteli. Bunlardan istifade etmek için Türkiye'yi tercih ettik. Bunlar bizim için en önemli sebepler, Türkiye'ye gelmek için'' diye konuştu.

Bin Yunus, takımlarının 10 yıl önce 5 kez üst üste şampiyon olduğunu, bu sezon geniş bir kadroyla mücadele edeceklerini, eski günlere dönmek ümidini taşıyarak kamplarını sürdürdüklerini bildirdi.

Libya'da yaşanan olumsuzlukların takımı etkileyip etkilemediği yönündeki soruya Bin Yunus, ''Biz genellikle takımı bu olayların dışında tutmaya çalıştık. Kamp sürecinde ilk fırsatta Türkiye'ye geldik'' karşılığını verdi.

İnegöl Belediyespor Kulüp Başkanı Adem Tayyar ise Libya takımını ağırlamaktan memnun olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

''Konuk ekip, bize göre üst seviye bir takım. Hazırlık maçını 3-2 kaybettik, ama maçın sonucu önemli değil. Gerçekten çok güzel bir maç oynadık. Yavaş yavaş da lige hazır olduğumuzu göstermeye çalışıyoruz. Swehly takımına bir kez daha 'hoş geldiniz' diyorum. Kamp süresince bizim dışımızda bazı hazırlık maçları yapacaklarını öğrendim. Onlara başarılar diliyorum.''
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