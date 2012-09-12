Galeriler Videolar
İstanbul 12°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

ABD'nin Libya Büyükelçisi öldürüldü

ABD’nin Libya Büyükelçisi Bingazi’de düzenlenen saldırıda öldürüldü. Saldırıda üç elçilik çalışanının da hayatını kaybettiği bildirildi.

12 Eylül 2012 Çarşamba 12:18
ABD'nin Libya Büyükelçisi öldürüldü

 

Reuters’ın verdiği bilgiye göre, Bingazi’deki elçilik binasına düzenlenen roket saldırısında ABD’nin Libya Büyükelçisi Christopher Stevens ve diğer üç elçilik yetkilisi hayatını kaybetti.

Libyalı yetkililer, dün gece elçiliğe düzenlenen saldırı sonucunda büyükelçinin öldüğünü belirtti. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Victoria Nuland, dün geç saatlerde yaptığı açıklamada, “Bingazi’deki elçilik binasının militanlar tarafından saldırıya uğradığını ve Libyalı yetkililerle elçiliği koruma altına almaya çalıştıklarını” söylemişti.

Dışişleri Bakanlığı ayrıca, elçilik binası çevresinde yaşanan çatışmalarda bir elçilik çalışanının hayatını kaybettiği bilgisini vermişti. Bakanlık, elçilik etrafındaki yolların kapatıldığını binanın güvenlik kordonuna alındığını belirtti.

Libyalı yetkililer bugün yaptıkları açıklamada, ABD büyükelçisinin saldırı yaşandığı esnada arabasında mı yoksa elçilik binasında mı bulunduğu hakkında kesin bir bilginin bulunmadığını belirtti.

Yetkililer, Reuters’a verdikleri bilgide, “ABD’nin Libya Büyükelçisi ve üç elçilik çalışanı, militanların düzenlediği roket saldırısında hayatını kaybetti” ifadesini kullandı.

FİLM ÖFKESİ
Bingazi’deki saldırının, Müslüman dünyasında öfkeye neden olan İsrailli yapımcı Sam Bacile’nin filminden kaynaklandığı düşünülüyor. Dün, 11 Eylül saldırılarının 11’inci yıldönümnde, Mısır’daki Selefiler Kahire’deki ABD büyükelçiliğine saldırmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, dün yaşanan saldırının ardından, “Bazıları yapılan bu ahlaksız saldırıyı internette yayımlanan tahrik edici videonun karşılığı olarak kabul ediyor... ABD, her türlü dini inanca leke sürmeye çalışan eylemden acı duyar” ifadesini kullandı.

Müslümanlar arasında öfkeye neden olan video, Müslüman karşıtı Mısırlı Hıristiyan Morris Sadek tarafından internette yayıldı. AP haber ajansına telefonla açıklama yapan Sadek, İslam’ı “kanser” olarak tanımlarken, filmin provokatif bir politik açıklama olduğunu ifade etti. İsrailli 56 yaşındaki yapımcı Bacile ise yaşananlardan üzgün olduğunu ifade ederek, “Elçilik saldırısı için üzgünüm. Bu kadar büyük bir öfke doğacağını tahmin etmiyordum” dedi.

KAHİRE’DE ORTALIK KARIŞTI
İnternette yayımlanan amatör filmin ardından, dün birçoğunu Selefi hareketine bağlı üç bin kişi Kahire’deki ABD Büyükelçiliğine yürüdü. Birçok protestocu elçiliğin duvarına çıkmaya çalışırken, ABD bayrağı indirildi ve yerine siyah bir bayrak çekildi.

El Cezire muhabiri Sherine Tadros, protestocuların sloganlar atarak İslam karşıtı filmin yayımdan kaldırılmasını talep ettiklerini belirtti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim