ABD'nin Libya Büyükelçisi öldürüldü

Reuters’ın verdiği bilgiye göre, Bingazi’deki elçilik binasına düzenlenen roket saldırısında ABD’nin Libya Büyükelçisi Christopher Stevens ve diğer üç elçilik yetkilisi hayatını kaybetti.

Libyalı yetkililer, dün gece elçiliğe düzenlenen saldırı sonucunda büyükelçinin öldüğünü belirtti. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Victoria Nuland, dün geç saatlerde yaptığı açıklamada, “Bingazi’deki elçilik binasının militanlar tarafından saldırıya uğradığını ve Libyalı yetkililerle elçiliği koruma altına almaya çalıştıklarını” söylemişti.

Dışişleri Bakanlığı ayrıca, elçilik binası çevresinde yaşanan çatışmalarda bir elçilik çalışanının hayatını kaybettiği bilgisini vermişti. Bakanlık, elçilik etrafındaki yolların kapatıldığını binanın güvenlik kordonuna alındığını belirtti.

Libyalı yetkililer bugün yaptıkları açıklamada, ABD büyükelçisinin saldırı yaşandığı esnada arabasında mı yoksa elçilik binasında mı bulunduğu hakkında kesin bir bilginin bulunmadığını belirtti.

Yetkililer, Reuters’a verdikleri bilgide, “ABD’nin Libya Büyükelçisi ve üç elçilik çalışanı, militanların düzenlediği roket saldırısında hayatını kaybetti” ifadesini kullandı.

FİLM ÖFKESİ

Bingazi’deki saldırının, Müslüman dünyasında öfkeye neden olan İsrailli yapımcı Sam Bacile’nin filminden kaynaklandığı düşünülüyor. Dün, 11 Eylül saldırılarının 11’inci yıldönümnde, Mısır’daki Selefiler Kahire’deki ABD büyükelçiliğine saldırmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, dün yaşanan saldırının ardından, “Bazıları yapılan bu ahlaksız saldırıyı internette yayımlanan tahrik edici videonun karşılığı olarak kabul ediyor... ABD, her türlü dini inanca leke sürmeye çalışan eylemden acı duyar” ifadesini kullandı.

Müslümanlar arasında öfkeye neden olan video, Müslüman karşıtı Mısırlı Hıristiyan Morris Sadek tarafından internette yayıldı. AP haber ajansına telefonla açıklama yapan Sadek, İslam’ı “kanser” olarak tanımlarken, filmin provokatif bir politik açıklama olduğunu ifade etti. İsrailli 56 yaşındaki yapımcı Bacile ise yaşananlardan üzgün olduğunu ifade ederek, “Elçilik saldırısı için üzgünüm. Bu kadar büyük bir öfke doğacağını tahmin etmiyordum” dedi.

KAHİRE’DE ORTALIK KARIŞTI

İnternette yayımlanan amatör filmin ardından, dün birçoğunu Selefi hareketine bağlı üç bin kişi Kahire’deki ABD Büyükelçiliğine yürüdü. Birçok protestocu elçiliğin duvarına çıkmaya çalışırken, ABD bayrağı indirildi ve yerine siyah bir bayrak çekildi.

El Cezire muhabiri Sherine Tadros, protestocuların sloganlar atarak İslam karşıtı filmin yayımdan kaldırılmasını talep ettiklerini belirtti.