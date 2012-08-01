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LG 3D Vodafone’da satışta

LG’nin yeni 3 boyutlu telefonu LG Optimus 3D Max, Vodafone mağazalarında satışa sunuldu

01 Ağustos 2012 Çarşamba 12:26
LG 3D Vodafone’da satışta

Gözlüğe gerek olmadan 3 boyut deneyimi sunan "LG Optimus 3D Max", tüm mobil iletişim ihtiyaçlarını karşılayan Vodafone Red tarifelerinde 24 ay kalma sözü veren abonelere, aylık 29 TL'den başlayan ek ödemelerle satılacak. Vodafone Red tarifeleriyle kampanya katılan aboneler, Vodafone Red'in ayrıcalıklarla dolu dünyasının da kapılarını aralıyor.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Gökhan Öğüt, konuyla ilgili şunları söyledi: "Vodafone Türkiye olarak, küresel gücümüz ve bilgi birikimimizden aldığımız destekle dünyadaki en yeni ve ileri çözümleri müşterilerimize sunuyoruz. Bu stratejiyi avantajlı cihaz kampanyalarıyla destekliyoruz. En güçlü markaların en yeni teknolojilerini, son derece uygun koşullarla Türkiye'deki müşterilerimizle buluşturuyoruz. Bu çerçevede geçen yıl LG Optimus 3D'yi de Türkiye'nin ilk operatör kampanyalı 3 boyutlu telefonu olarak kullanıcılarımızla buluşturmuştuk. Şimdi de, akıllı telefonlardaki teknolojik gelişmeleri yakından takip eden ve en mükemmeline sahip olmak isteyen kullanıcılar için ideal bir cihaz olan LG Optimus 3D Max'ı sunmanın gururunu yaşıyoruz. Abonelerimizi en son teknolojiye sahip akıllı telefonlarla buluşturmaya ve dünyadaki en yenilikçi çözümleri Türkiye'ye getirmeye devam edeceğiz."

Şık tasarım, bambaşka bir 3D deneyimi

LG'nin yenilikçi inceltme teknolojisi sayesinde LG Optimus 3D Max, yerleşik 3D modülüne rağmen, sıradan telefonlardan çok daha ince bir gövdeye sahip. 9,6 milimetrelik, son derece şık ve ince tasarımı bu alanda gerçek mükemmelliğin bir örneğini veriyor. Zorlu koşullara dayanmak üzere üretilen LG Optimus 3D, çarpıcı bir şekilde kontrast verilmiş arka dokusuyla birleşen modern ve şık metal aksamın kusursuz birlikteliğini sunuyor.

Ultra güçlü 1,2 GHz çift çekirdekli işlemci çok yüksek bir performans gücü sağlıyor. Çift çekirdek, çift kanal ve çift bellekten oluşan Tri - Dual teknolojisi oyun uygulamalarının ve videoların en yüksek hızda çalışmasını mümkün kılıyor. LG Optimus 3D Max sunduğu geniş depolama kapasitesiyle sevilen içeriklere kolay ve hızlı bir şekilde erişme olanağı veriyor. Eski 2D video, fotoğraf ve oyunlar LG'nin HRZ motoru ile göz alıcı ve canlı 3D içeriklere dönüştürülebiliyor.

LG Optimus 3D Max kullanıcıları gerçek 3 boyut keyfini gözlük kullanmadan yaşıyorlar. LG'nin yeni akıllı telefonunda 3 boyutlu fotoğraf veya video izlemek; birbirinden heyecanlı ve zevkli oyunlar oynamak mümkün oluyor. Zengin renkler ve 600 NIT parlaklık sunan 4,3 inçlik geniş ekran boyutu muhteşem bir göz ziyafeti sunuyor. Daha geniş ekran ve daha iyi aydınlatma ile fotoğraf ya da video görüntülerken daha yüksek anlaşılırlık ve daha fazla konfor elde ediliyor.

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