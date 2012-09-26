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Levent Erdoğan’dan genç futbolculara gözdağı

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Levent Erdoğan, Niğde Belediyespor ile oynadıkları Ziraat Türkiye Kupası maçında genç futbolcuların kendilerinden beklenen performansı ortaya koyamadığını ve bundan ders çıkarmaları gerektiğini söyledi.

26 Eylül 2012 Çarşamba 12:40
Levent Erdoğan’dan genç futbolculara gözdağı
 Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Levent Erdoğan, yaptığı açıklamada, genç futbolcuların rakibi hafife almaları nedeniyle istenilen performansı ortaya koyamadıklarını ifade ederek, ''Ancak yanlış bir düşünceye saplanmış oldular. Hiçbir takımın küçümsenmeyeceğini bu vesileyle öğrenmiş olduklarını düşünüyorum. Ümit ediyorum ki bu maç gençlere büyük bir ders olmuştur. Aksi takdirde hem kendi istikballerini karatmış, hem de kendilerine tanınan fırsatı değerlendirememeleri nedeniyle Beşiktaş camiasının onlara bağladığı güveni sarsmış olurlar. Ama biz yönetim olarak inanıyoruz ki teknik direktörümüz ve teknik heyetimiz gerekli ikaz ve uyarıları yapacaktır'' diye konuştu.

Genç futbolculara bir fırsat verildiğini ancak bunu kullanamadıklarını kaydeden Erdoğan, ''Böyle devam ederlerse takıma girmeleri zorlaşır. Bu iyi bir ders olmalı'' dedi.

''Takımda düşüş yok''

Gaziantepspor yenilgisinin ardından Niğde Belediyespor karşısında zor kazanmaları sonucunda takımın düşüşe geçtiği yönünde yorumların olduğunun hatırlatılması üzerine Erdoğan, ''Gaziantepspor maçı bir şanssızlıktı. Bundan herkes dersini almıştır. Bu bir çöküş değil ikazdır. Sivasspor karşısında bugüne kadar gösterdikleri hırsı, performansı ve başarıyı göstereceklerine inanıyorum'' şeklinde konuştu.
 
''Quaresma ne yaptı ki?''

Erdoğan, bu sezon kadroya alınmayan ve takımdan ayrı çalışan Ricardo Quaresma ile ilgili bir soru üzerine de, ''Quaresma ile yönetimimiz ve teknik heyetimiz görüştü. Ancak yönetimimiz ve teknik heyetimiz, gösterdikleri iyi niyet ve davranışa aynı tepkiyi göremediler'' ifadelerini kullandı.

Alınan kötü sonuçların ardından Quaresma'nın isminin sürekli gündeme gelmesinin takımı nasıl etkileyeceği sorusuna Erdoğan, ''Quaresma, oynadığı zaman ne yaptı ki? Geldiği ilk sezon 5. olduk, geçen sezon ise 4. sıradaydık. Quaresma'nın olmaması çok büyük bir kayıp değil. Ancak Quaresma bu davranışından vazgeçerse kapımız da ona açıktır'' diye yanıt verdi.

''Ceza almamıza neden olanlara dava açacağız''

Beşiktaş'ın İnönü Stadı'na oynanan maçlarda aldığı cezalara da değinen Erdoğan, son olarak Sanica Boru Elazığspor maçı nedeniyle 1 maç seyircisiz oynama cezası verildiğini, artık cezaların önüne geçmek için yönetim kurulu olarak ciddi tedbirler alacaklarını kaydetti.

Erdoğan, Sanica Boru Elazığspor maçında, Beşiktaşlı oldukları konusunda şüphe duydukları şahısların davranışları nedeniyle ceza aldıklarını belirterek, ''Eğer ceza kesinleşir, kulübümüz herhangi bir şekilde zarara uğrarsa, bu şahıslar hakkında uğranılan tüm zararların tazmini için kesinlikle tazminat davası açılacaktır'' diye konuştu.

Bundan sonra iç sahada oynadıkları maçlarda Beşiktaş'ın ceza almasına neden olacak şahıslar hakkında yaptırıma gideceklerini anlatan Erdoğan, ''Bu tip olayları yakinen takip edeceğiz. Ceza almamıza ve maddi kayba uğramamıza neden olan art niyetli kişiler hakkında tazminat ve ceza devaları açacağız. Eğer buna neden olan kişi kongre üyesiyse de aynı zamanda ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edeceğiz. Beşiktaş'ın ceza almasına neden olanlar için her türlü hukuki işlem yapılacak'' diyerek sözlerini tamamladı.

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