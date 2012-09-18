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Levent Erdoğan’dan bilet açıklaması

Sanica Boru Elazığspor maçında taraftarların bilet fiyatlarına tepki göstermesi hakkında açıklama yapan Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Levent Erdoğan, mali olarak zor bir dönemden geçtiklerini ve herkesin bütçesine göre fedakarlık yapması gerektiğini söyledi.

18 Eylül 2012 Salı 16:49
Levent Erdoğan’dan bilet açıklaması
Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Levent Erdoğan, futbol takımının aldığı başarılı sonuçların, yönetimin daha şevkle çalışmasını ve taraftarların da desteğini büyüttüğünü söyledi.

Ligde Sanica Boru Elazığspor ile yapılan maçta taraftarların kapalı tribün bilet fiyatlarına tepki göstermesinin hatırlatılması üzerine Levent Erdoğan, şöyle konuştu:

''Bilet fiyatlarının yüksek olmasından şikayet var. Taraftarlarımız bu şikayette haklı olabilirler. Onlara uygun fiyatta maç izleme fırsatı vermeyi arzuluyoruz. Bu arzumuzu kaybetmiş değiliz. Ancak ekonomik anlamda kritik dönemden geçiyoruz. Taraftarlarımızın ve dernek üyelerimizin başkanımıza başvuruları var. Kulübe maddi olarak destek konusunda talepleri var. Fiyatlar yüksek gözükebilir. Ancak geçen sezondan çok farklı değil. Abartılı rakamlar değil. Tabii ki taraftarlara da saygı duyuyorum. Herkesin bütçesine göre fedakarlık yapması lazım. Yönetimimiz bu durumu yeniden gözden geçirir. Taraftarlarımızın ekonomik gerçeklerine fiyatları çekecektir.''

Taraftarların stada gelerek takımlarına destek vermesini arzuladıklarını vurgulayan Erdoğan, ''Taraftarlarımız dünyanın en önemli gruplarından biri. Onların kırılmasını ve üzülmesini istemeyiz. Maçları canlı olarak izleyip, takımın coşkusunu arttırmalarını istiyoruz. İçinde bulunduğumuz durumu taraftarlarımız da biliyor. Böyle durumda taraftarlarımız ve biz biraz fedakarlık yapacağız'' dedi.
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