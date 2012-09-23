Levent Devrim: 'Ders çıkartmamız gerek'

Yeni sezonda ilk defa 3 puanla tanıştıklarını belirten Devrim, "Karşılaşmaya iyi bir başlangıç yaparak, yaklaşık 5 dakika içinde 5 tane korner kullandık. Nitekim bunlar golün habercisi gibiydi, zaten ardından gol geldi. İlk devre oyun iki takım arasında gidip geldi. İkinci devre başlamadan oyuncularıma 'maçı kazanmak istiyorsanız mutlaka ikinci golü bulmanız gerekiyor' dedim. Sonuçta maçı 4-3 kazandık. Dışarıdan izleyenler için çok keyifli bir maç oldu. Bizim açımızdan ise çok ders çıkartılması gereken bir maç. Havanın sıcak olması da oyunumuzu etkileyen faktörler arasındaydı" dedi.



