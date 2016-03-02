Letonya'ya ABD'den savunma desteği

Letonya Silahlı Kuvvetler Komutanı Raimonds Graube, ülkesinin uzun vadeli korunması için ABD'li yetkili ve generallerden gereken desteği aldığını söyledi.

Letonya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Graube ABD Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Paul Selva ve Cumhuriyetçi Senatör John McCain ile görüştü.

Görüşmeden sonra açıklama yapan Graube, "ABD, Letonya'nın savunmasını güçlendirmek için askeri kaynakları ve askerleriyle uzun vadeli desteğe hazır" ifadesini kullandı.

ABD'nin de Avrupa'daki mevcut güvenlik durumunun kısa sürede çözülemeyeceğinin bilincinde olduğunu söyleyen Graube, "Şu anda Letonya'da kalıcı bir üssün oluşturulmasına ilişkin tartışmalar sürüyor. Sadece ABD'den değil, aynı zamanda İngiltere, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Polonya, Macaristan ve diğer NATO üyesi ülkelerin askerleri Letonya'ya konuşlanabilir" diye konuştu.



Öte yandan, Letonya hükümetinin almış olduğu karara göre, ülkenin Aluksne bölgesinde yeni askeri eğitim alanı yapılacak.



