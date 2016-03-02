Letonya Başbakanı Kucinskis'ten AB'ye Rusya çağrısı

Letonya Başbakanı Maris Kucinskis, AB'nin Ukrayna krizi kapsamında Rusya'ya yönelik yaptırımlarının devam etmesi gerektiğini söyledi.



LETA haber ajansına açıklamalarda bulunan Kucinskis, AB yaptırımlarının uzatılmasından yana olduğunu belirtti.



AB'nin, Rusya'ya yönelik politikasını değiştirmemesi gerektiğini vurgulayan Kucinskis, "Ukrayna krizinin çözümünde hiçbir ilerleme olmadığını kabul ettik ve uluslararası anlaşmalar yerine getirilmiyor. Bu durumda yaptırımların kaldırılmasına yönelik hiçbir sebep bulunmuyor" dedi.

Uygulanan yaptırımların Letonya ve AB ekonomisi üzerinde etkisi olduğunu inkar etmeyen Kucinskis, buna rağmen Avrupa'nın kendi ilkelerine bağlı kalması gerektiğini ifade etti.



Kucinskis, "Rusya ile ilişkilerimiz pragmatik yaklaşımla devam ediyor. Kendimize saygı duyuyorsak yaptırımlar kaldırılmamalı. Aksi takdirde Ukrayna'yı yutmuş oluruz. Aynı şekilde Kırım'ı da. Sonunda ise birisi bizi yutturur. Rusya'ya baskı yapmak gerekir" ifadelerini kullandı.