Lazarevic kontrolden geçti

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, Ana Lazarevic'in Acıbadem Fulya Hastanesi Sporcu Sağlığı Merkezi'nde sağlık kontrolünden geçtiği belirtilirken, ''Yapılan kontrollerde, geçtiğimiz sezon Sırbistan'ın VizuraSport takımında forma giyen 1991 doğumlu ve 1.85 metre boyundaki oyuncuda herhangi bir sağlık sorununa rastlanmadı'' denildi.



