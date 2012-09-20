Lazareviç, Beşiktaş’a alışıyor

Beşiktaş Kulübü'nün internet sitesine açıklamalarda bulunun Sırp oyuncu Ana Lazarevic, ''İstanbul'a alışmaya çalışıyorum. İnsanlar çok samimi ve sıcaklar. Bu da benim buraya alışmama yardımcı oluyor. Takım içerisinde arkadaşlık çok güzel. Arkadaşlık ortamı mükemmel. Durum böyle olunca antrenmanlar daha rahat ve yaratıcı geçiyor'' dedi.





Siyah-Beyazlı ekibin mükemmel tesisleri olduğunu aktararak, ''Antrenman yaptığımız tesis çalışmak için çok uygun. Çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz'' ifadelerini kullanan Lazarevic, ''Antrenmanlarımızın temposu ilk zamanlara göre biraz daha düştü. Artık yavaş yavaş lige hazır duruma geliyoruz. Önümüzde Türkiye Kupası maçları var. Onlara en iyi şekilde hazır olmak için çalışıyoruz. Antrenörümüz Adnan Kıstak, antrenmanlarda bize bir çok konuda yardımcı oluyor ve sürekli bir şeyler öğreniyoruz. Kendisi çok iyi bir çalıştırıcı'' şeklinde görüş belirtti.