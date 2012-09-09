Lalapaşa’da 139 pehlivan mücadele ediyor

Lalapaşa çayırında başlayan güreşlerde, 13 boyda, 139 pehlivan mücadele ederken, başa güreşecek 11 pehlivan da sıralarını bekliyor.





Gökhan Arıcı, Ekrem Yavuz, Ali Güngör Ekin, Fatih Bakır, Enver Erişti, Nail Kurt, Mustafa Kemal Karaboğa, Ali Gökçen, Ahmet Yavuz, Ahmet Kavakçı, Arif Akın başpehlivanlık için mücadele edecek.





-Gelecek yılın güreş ağası Kudusçu oldu-





Gelecek yılın güreş ağalığı için yapılan açık artırmaya Yüksel Çakıroğlu, Osman Özbakır, Sabri Kudusçu, Oğuz Acar ve Cemile Özeker katıldı. Güreş ağalığını 12 bin 100 lira bedelle Kudusçu kazandı.





Ağalık kupasını AK Parti Edirne Milletvekili Mehmet Müezzinoğlu ve Edirne Vali Yardımcısı Nedim Özırmak verdi.





Başpehlivanlık final güreşlerinin ardından bugün tamamlanacak güreşleri yaklaşık 2 bin kişi izliyor.















