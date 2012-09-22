Kuzey Kore farklı başladı: 11-0

Azerbaycan'da 17 yaş altı Dünya Bayanlar Futbol Şampiyonası'na (FIFA U-17) B grubunda yapılan iki maç ile bugün (22 Eylül) başladı.

Şampiyonanın ilk maçı, Lenkeran şehir stadında yapılan Kuzey Kore- Gambiya karşılaşmasıyla başladı. Uruguay ve Paraguay hakemlerinin yönettiği karşılaşmada Kuzey Kore bayan milli takımı, Gambiya'yı 11-0 gibi farklı bir skorla yendi.

Şampiyonanın ikinci maçında ise ABD ile Fransa karşılaştı. Karşılaşma golsüz berabere sonuçlandı.

A grubunda ise Nijerya -Kanada ile karşılaşacak. Yine aynı grupta ev sahibi Azerbaycan, Kolombiya ile Bakü Tevfik Behramov Stadyumunda sahaya çıkacak.



