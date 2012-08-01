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Kuzey Irak’ta gündem Suriye

Suriye’deki son gelişmeleri değerlendirmek üzere Kuzey Irak’a giden Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Kürt lider Barzani ile bir araya geldi.

01 Ağustos 2012 Çarşamba 22:10
Kuzey Irak’ta gündem Suriye

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Irak'ın kuzeyindeki bölgesel Kürt yönetiminin lideri Mesut Barzani kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu'nun da eşlik ettiği Davutoğlu 17.00 sıralarında Erbil'e indi.

Türk heyeti, kuzeydeki bölgesel Kürt yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani tarafından Erbil havaalanında karşılandı.

Davutoğlu ardından Barzani ile çalışma ofisinde biraraya geldi.

Davutoğlu, görüşmede Barzani'ye, Suriye'nin birliğinin ve bütünlüğünün korunmasının bölge için taşıdığı önemi ve Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde oluşabilecek tehlikeli yapılanmadan duyduğu kaygıları iletti.

Davutoğlu, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada "Barzani ile görüşme olumluydu. Bölgesel yönetim mesajımızı aldı'' diye konuştu. Davutoğlu ayrıca birlikte adımların atılması için anlayış birliğine varıldığını açıkladı.

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