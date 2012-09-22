Kuzenini pompalı tüfekle vurup...

Olay, öğle saatlerinde Barbaros Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi üzerinde meydana geldi. Zeki Gökalp alacak verecek meselesi nedeniyle husumeti bulunduğu amcasının oğlu 59 yaşındaki Bekir Gökalp’i halının arasında sakladığı pompalı tüfekle cadde üzerinde vurduktan sonra satır tabir edilen bıçakla boğazını kesti. Çevrede bulunan vatandaşların duruma müdahale etmesi üzerine Zeki Gökalp, 31 UD 895 plakalı motosikletine binerek olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Bekir Gökalp yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüphelinin şehir merkezine doğru motosikletle kaçtığı ihbarını alan polis ekipleri, verilen eşkal üzerine şüpheliye yakalamak için araştırma başlattı. Şüpheli Zeki Gökalp, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Zeki Gökalp’in motosikletinden olayda kullanılan satır çıkarken, cinayet zanlısının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

