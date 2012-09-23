Kuyt takımla beraber

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında yarın (24 Eylül) Trabzonspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, bir günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.





Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde basına kapalı yapılan antrenmanda futbolcuların, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarının ardından 3'e 2 hücum ve savunma organizasyonları yaptığı bildirildi.





Sakatlığı düzelen Dirk Kuyt'ın antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştığı, tedavisi devam eden Serdar Kesimal'ın ise antrenmana katılmadığı kaydedildi.





Bu arada kulüp başkanı Aziz Yıldırım ile yöneticiler Tolga Deniz Aytöre ve Serdar Erkan'ın antrenmanın bir bölümünü izlediği belirtildi.





Fenerbahçeli futbolcular, antrenmandan sonra tesislerde kampa girdi



