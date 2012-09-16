Kuyt: 'Hayal kırıklığı yaşadım'

Maçın adından yayıncı kurtuluşa mücadeleyi değerlendiren Dirk Kuyt, "Bugün Cristian'ın muhteşem golüyle 3 puanı kurtardık. Çok iyi mücadele ettik. 3 puan aldığımız için mutluyuz. 2-3 aydır Fenerbahçe'deyim. Fenerbahçe'nin ne kadar büyük bir aile olduğunu görüyorum. Gerek saha içi arkadaşlığı gerek de kulübedeki birliktelik bizi başarıya ulaştıracaktır" dedi.





İkinci yarıda sakatlanarak oyundan çıkan tecrübeli oyuncu durumu için, "Benim için hayal kırıklığı oldu sakatlığım. Kendimi her zaman iyi hissederim. İlk yarıda hiçbir sorunum yoktu ama ikinci yarı ağrı hissettim. Bunun sonucunda hocaya işaret yaptım, oyundan çıktım. Her zaman takımda olup katkı yapmaya çalışıyorum. Ben sık sakatlanmam o yüzden hayal kırıklığı oldu.





Hafta içindeki maça iyi olmak için elimden geleni yapacağım. Yarın durumum netleşecek. Umarım oynayabilirim" ifadelerini kullandı.

Kuyt oyundan çıkarken kameralara yansıyan gergin görüntüsü üzerine şuyorumu yaptı, "Takımımla birlikte olup yararlı olmak istiyorum. sakatlanmam bende üzüntü yarattı. herhangi bir ters reaksiyon değildi, sakatlığın verdiği üzüntüydü."







