Kutan Ailesi Ak Parti'ye geçiyor

Kendisini fesheden HAS Parti lideri Numan Kurtulmuş'un AK Parti rozetini takmasının ardından A takımı olarak bilinen Teoman Rıza Güneri, Şeref Malkoç, Kazım Arslan, Erol Erdoğan gibi isimlerin de katılımları gerçekleşecek. AK Parti'ye katılacak isimler arasında Kutan ailesinden de siyasete yeni adım atan gençler de bulunuyor.



30 Eylül'deki Büyük Kongreye hazırlanan AK Parti'ye katılımlar sürüyor. AK Parti-HAS Parti bütünleşmesi yarın İstanbul'da gerçekleşecek. HAS Parti kendini feshetti ve parti lideri Numan Kurtulmuş, AK Parti'ye katılacak. Başbakan Erdoğan, Kurtulmuş'a İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde rozet takacak. Ancak Kurtulmuş, A takımı olarak nitelenen kurmaylarını da AK Parti'ye taşıyacak. Kurtulmuş'un A takımında Teoman Rıza Güneri, Şeref Malkoç, Kazım Arslan, Erol Erdoğan yer alıyor.



KUTAN AİLESİNDEN DE KATILIM OLACAK



Kulislerde, eski SP Genel Başkanı Recai Kutan'ın ailesinden de AK Parti'ye katılım olacağı konuşuluyor. Önceki gün kapatılan ve HAS Parti'de Genel İdare Kurulu'nda görev yapan Mümine Feyza Kutan ve Zekai Kutan'ın da AK Parti'ye geçecekleri belirtildi. Kutanların, Kurtulmuş'un ardından bütünleşme sürecinde AK Parti'de yer alacakları ve bütünleşme törenine katılacakları ifade edildi.