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Kütahya'da arsenik oranı yüksek çıkan iki kuyu kapatıldı

Kütahya'da arsenik oranı yüksek çıkan iki kuyu kapatıldı

02 Mart 2016 Çarşamba 16:25
Kütahya'da arsenik oranı yüksek çıkan iki kuyu kapatıldı

Kütahya'nın Emet ilçesinde, içme suyu ihtiyacının karşılandığı 6 kuyudan ikisi, sınır değerin üzerinde arsenik tespit edilmesi nedeniyle belediye tarafından kapatıldı.

Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin içme suyunun Köprücek köyü yakınındaki 6 kuyudan sağlandığını söyledi.

Söz konusu kuyularda düzenli olarak ölçümler yapıldığını ve son denetimlerde kuyulardan ikisinde arsenik oranının yüksek çıktığını belirten Koca, şöyle konuştu:

"Emet, bor madeninin çıktığı bir bölge olması nedeniyle sularda arsenik görülebiliyor. Son analizlerde ilçemizin içme suyu ihtiyacını karşılayan 5'inci kuyuda litrede 27,48 mikrogram, 6'ncı kuyuda ise litrede 18,65 mikrogram arsenik tespit edildi. Dünya standartlarında arsenik miktarının litrede 10 mikrogramın üzerinde olması tehlikeli görülüyor. Biz de hemen tehlike sınırının üzerinde arsenik tespit edilen kuyuları kapattık. Arsenik miktarı tehlike sınırının altında olan diğer 4 kuyumuzdan ilçemizin su ihtiyacını karşılamaya devam ediyoruz."

Tedbir amacıyla belediyeden anons yaptırarak vatandaşların bir süreliğine şehir şebeke suyunu içmemeleri uyarısında bulunduklarını dile getiren Koca, daha sağlıklı içme suyu temini için çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
KütahyaİnciEmetMustafa Koca
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