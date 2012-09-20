Kusursuz cilt için 10 adet serum

Avon Anew Ultimate Age Repair Elixir serum



Avon Anew Ultimate Age Repair Elixir serum, cildin doğal yaşlanma sürecini gözle görülür bir şekilde değiştirmeye yardım ediyor. Daha sağlıklı gençlik hücrelerini aktive etmeye, yaşlanmayla ilgili hasarları onarmaya ve cildin hücresel yapısını geri kazanmaya yardımcı olan 2 kritik proteini harekete geçirmek üzere formüle edilmiş.



Dior Capture Totale Multi-Perfection Concentrated Serum



Kök hücre araştırmalarıyla şimdi daha da etkili bir hale gelen ürün, hücrelerin kalbine işleyen Longoza-Cellular kompleksi içeriyor. Cildi genç tutan fonksiyonları tekrar aktive ediyor ve kırışıklıkları, sıkılık kaybını önlüyor.



Garnier Nutritioniste Skin Renew Daily Regenerating Serum



Zengin içeriği ve C vitamini sayesinde cildinizi sürekli yenileme özelliğine sahip olan Garnier Nutritioniste Skin Renew Daily Regenerating Serum çok daha parlak ve genç bir cilde sahip olabilirsiniz.



Burt’s Bees Naturally Ageless Intensive Repairing Serum



İçeriğindeki gecesefası, hodan özü yağı, omega-3 ve omega-6 yağ asitleri bakımında oldukça zengin olan Burt’s Bees Naturally Ageless Intensive Repairing Serum, özellikle normal cilt tipine sahip olanlara öneriliyor.



Estee Lauder Advanced Night Repair Serum



Yeni Advanced Night Repair Synchronized Recovery Complex ile cilt onarımının senkronizasyonunu ve koruma sürecini en doğru zamanda gerçekleştirmeye yardımcı olan Chronolux teknolojisi sürekli, yoğun ve en uygun gece onarımını sağlıyor. Ürün cildin sürekli olarak kendini onarmasına ve görünümünü de üç şekilde geliştirmesine de yardımcı oluyor.



Lancome Yeni - High Resolution Collaser-5X Yoğun Kolejen Kırışıklık Karşıtı Serum



Çığır açan lazer terapisinden esinlenmiş yaşlanma karşıtı bir serum! Kırışıklıkları fark edilir derecede doldurup ve azaltan Lancome Yeni - High Resolution Collaser-5X Yoğun kolejen kırışıklık karşıtı serum, cildin yumuşaklığını ve pürüzsüzlüğünü geri kazandırıyor.



Chanel Precision Hydramax Aktif Serum



Cilde anında işleyen ipeksi yumuşaklıkta jel bir dokuya sahip olan Chanel Precision Hydramax Aktif Serum, cildinize yoğun nem sunarak, susuzluğunu giderir. Ayrıca ürün, nemi hapsetmek için cilt bariyerini güçlendirmek amaçlı aktif bileşenler içeriyor.



Olay regenerist micro-yapılandırıcı krem



Olay’e özel eşsiz aminopeptid kompleksinin yoğun halinin, hücre içi güçlendiricisi ve değerli deniz proteinleriyle zenginleştirilmesiyle oluşan bu serum sayesinde, yaşlanma etkilerine veda edebilirsiniz.



L’occitane organik sertifikalı ölmez otu yenileyici gece serumu



Bu gece serumu, kırışıklıkları gidermek ve cildi sıkılaştırmak için yoğun ve birebir amaca yönelik bir etki sağlıyor. Üstelik, bu kuru yağın hızla cilt tarafından emilmesi için sadece iki damla yeterli oluyor!



Crème De La Mer Regenerating Serum



Cildinize daha berrak, kusursuz, nemli ve parlak bir görünüm vermek üzere dizayn edilmiş bu serumu düzenli olarak kullandığınızda meydana gelecek değişime inanamayacaksınız.