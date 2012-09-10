Kuru saçlara maske formülü

Plaj ve havuzda güneş altın kuruyan saçların nemli ve sağlıklı kalması için yapılması gerekenleri aşağıda bulabilirsiniz.

Güneşin yakıcın etkisi saçlarınızdaki nemi azlatır, kurumaya neden olur. Havuz suyunun kloru ve denizin tuzu saçları zayıflatır. • Saçlarınızı yazın olumsuz etkilerinden korumak ve sağlıklı görünmesini sağlamak için neler yapmalısınız?

• Güneşin yakıcılığı saçlarınızı kurutur, havuz ve deniz tuzu zayıflatır. Bu nedenle saçlarınıza yazın daha özen göstermelisiniz.

• Saçlarınızı güneşten korumak için rahat şapka, bandana kullanın. Şapkanın saçlarınızı sıkmamasına özen gösterin.

• Uzun süre güneşte kalacaksanız ve başınıza bandana takmak ya da şapka giymek istemiyorsanız dışarı çıkmadan önce saçlarınıza güneş koruyucu krem kullanın.

• Eğer dışarıdaysanız ve saçlarınıza güneş koruyucu krem uygulamayı unuttuysanız saçlarınızı zaman zaman ıslatın..

• Saçlarınıza sürdüğünüz güneş koruyucu kremi eve gidince yıkamayı ihmal etmeyin.

• Yazın saçlarınıza, saç kurutma makinesi, saç kıvırma makinesi gibi çok fazla 'sıcak' uygulamalar yaptırmayın.. Eğer yaptırmak zorundaysanız saçlarınızın sağlığını koruyan ürünleri kullandıktan sonra yaptırın..

• Çok sıcak duş almayın ya da saçlarınızı çok sıcak suda yıkamayın. Ilık su kullanın, aşırı sıcak saçınızı ve derinizi kurutabilir, cildinize zarar verebilir.

• Yeterince su almanız saç sağlığınız ve genel sağlığınız için önemli.. Bu nedenle ihtiyacınız olan suyu aldığınıza emin olun..

• Saçlarınızı kurutacak alkol içeren ürünleri kullanmaktan sakının. Saçlarınızı koruyan doğal ürünleir tercih edin.

• Saçlarınızı daha az yıkayın, şampuan saçlarınızdaki nemi azalmasına neden olabilir.

• Her gün saçlarınızı besleyen ve koruyan bir ürün kullanın.

• Eğer saçlarınızı sıkça yıkama gereksinimi hissediyorsanız kuru saçlar için geliştirilen ürün kullanın.

daha az emilmesini sağlar.

• Havuza ya da denize girdikten sonra, tuz veya koloru arıtıcı şampuan kullanın. Saçlarınızda hiç kalıntı kalmadığından emin olun. Saçlarınızı düzenli yıkamazsanız havuzun kloru saçlarınızı kurutur.

• Her 6 haftada bir saçlarınızı uçlarından kestirin, sıcak havalarda nem sebebiyle saçlarınız daha hızlı uzar ve aşırı sıcaktan kıvrılır.

• Saç ürünlerinde 'dolgun' ibaresi bulunanlar ürünleirn fazla nem içerdiğini ifade eder. Yazın bu ürünleri kullanın.

• Saçlarınız karışıyorsa örgü yapın veya toplayın.

• Kıvrılan bölgelere düzeltici uygulayabilirsiniz. Uyurken saçlarınızı toplamanız veya plastik birşeyle sarmanız saçınızın nemini yitirmemesini sağlayabilir.

• Saçlarınız yeterince neme sahipse, saçlarınızı soğuk suda yıkayabilirsiniz. Bu saçlarınızın ekstra parlak ve dolgun görünmesini sağlar.

Yıpranan saçlar için özel bakım maskesi.

Ballı ve zeytinyağlı maske

Malzemeler:

3 çorba kaşığı zeytinyağı

2 çorba kaşığı bal

Bone



Yapılışı:

Zeytinyağı ve balı karıştırıp saçınıza iyice uygulayın. Daha sonra saçlarınızı boneyle ya da streçle örtün. 15 dakika beklettikten sonra şampuanlayıp iyice durulayın.