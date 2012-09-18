Kurtulmuş’un AK Parti’ye geçiş gerekçesi



Habertürk'te Ece Üner'le Akşam Raporu programına katılan Has Parti lideri Numan Kurtulmuş, AK Parti'ye geçme kararını neden aldıklarını seçim döneminde yaşadıkları olaylarla anlattı.



Numan Kurtulmuş AK Parti'ye geçiş süreciyle ilgili gelişmeleri anlatırken geçmişte Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin çok büyük spekülasyonların yapıldığını büyük senaryoların döndüğünü belirterek Ali Fuat Başgil'in Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesi için yapılanları hatırlattı.



Kurtulmuş, Başbakan Erdoğan'ın Çankaya Köşkü'ne çıkacağı kendisinin de AK Parti'nin başına geçeceği şeklinde iddialara değinen ve bu konuda kendisine ne tür teklif geldiği sorusuna değinen Numan Kurtulmuş, tüm bu iddiaların maksatlı olarak ortaya çıkarıldığı bazılarının da maksadını aşarak gündeme getirildiğini belirterek bu iddiaları asla ciddiye almadığını belirtirken Türkiye'nin yeni bir yöne doğru evrildiğini bu yerin de Türkiye demokrasisinin bütünüyle tüm toplumsal kesimlerin barışının kurulmasına yönelik bir sürecin başlatıldığını Türkiye ile birlikte Ortadoğu ve komşuları ile yeni bir dönemin adımlarının atıldığını söyledi.



Bugün için isimler ve partilerin öneminin olmadığını söyleyen Kurtulmuş AK Parti'ye geçiş sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunurken de geçmiş seçim döneminde Türkiye'nin tüm köşelerine gittiğini oy alamamalarına karşın vatandaştan çok büyük kabul gördüklerini ancak vatandaşın kendilerine " Sizi Ak Parti saflarında görmek istiyoruz" dediklerini dile getirdi. Kurtulmuş, milletin 2011 seçimleri ile birlikte AK Parti'ye çok önemli bir misyon yüklediğini belirterek " Sadece iktidarla kalmanın yeterli olmadığını yeni bir sistemi inşa edecek, Türkiye'de kalıcı reformları gerçekleştirecek gücü sana veriyorum" demiştir. Vatandaş bizi sevdi saydı, toplumun her kesiminde itibar gördük ama bize oy vermediler" dedi.