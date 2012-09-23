Kurtulmuş: O koltuğa allah oturtmasın

Kanal 24'te Ankara Masası programında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Numan Kurtulmuş, AK Parti'ye bir makam ve mevki sözü alarak gelmediğini söyledi.



Kurtulmuş, sürecin başlamasından, Erdoğan sonrası AK Parti Genel Başkanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adının geçmesi konusunda şunları söyledi:



SÜRECİ BALTALAMAK İÇİN BUNLARI SÖYLEDİLER



‘Süreç ilk başladığında bunların hiçbiri konuşulmadı. Ne sayın başbakan bana görev teklif etti ne de ben bir görev isteğinde bulundum. Bunlar zaten etik olarak doğru şeyler değil. Bizim başbakanla ilişkimiz güven ve saygıya dayalı bir ilişki. Bunlar olduktan sonra böyle bir şeylerin konuşulması da beklenmez. Ancak süreçte böyle iddiaları ortaya atanların iki hedefi vardı; birincisi fitne ve fesat çıkarmak için çalıştılar. İkinicisi de böyle bir bütünleşmeye engel olmak ve süreci baltalamak için ortaya çıktılar.



BELEDİYE BAŞKANLIĞINI ASLA DÜŞÜNMEDİM



Zaten herhangi birisi bir yerde oturmaktan dolayı adam yerine konuluyorsa o koltuğa Allah oturtmasın. Allah biliyor ki kalbimde, iki genel başkanlık yaptığım dönemde de böyle bir şey aklımdan geçmedi. Siyasi hayatım hep yokuşlarla geçti. Tecrübe kazandık. Benim kafamda nerede oturacağım değil neler yapabilirim geçer.



İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı için adımın geçmesi konusunda ise böyle bir şeyi asla düşünmedim. Siyasi hayatım boyunca yerel yönetim başkanlığını aklımdan geçirmedim.



1999'da Fazilet Partisi İstanbul için benim de adımı vermişti. Boş bırakılan yere isim bile yazmadım.