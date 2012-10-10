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Kurtulmuş gündemi değerlendirdi

Saadet Partisi ve HAS Parti eski genel başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı olduktan sonra ilk kez CNN TÜRK’e konuştu. Kurtulmuş, "Başbakan’ın varisi olduğu" iddialarına, "Ben Başbakan’ın varisi değilim" yanıtını verdi.

10 Ekim 2012 Çarşamba 18:01
Kurtulmuş gündemi değerlendirdi

CNN TÜRK'te yayınlanan 360 Derece programında Şirin Payzın’ın sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, Başbakan'ın varisi olduğu iddialara yanıt verdi.

"Ben Başbakan’ın varisi değilim" diyen Kurtulmuş, "Demokrasilerde varisler olmaz zaten. Numan Kurtulmuş olarak da biz böyle bir talebin içinde siyaset yapmayız. Allah şahit böyle bir şeyi zihnimin ucundan dahi geçirmem" dedi.

Kurtulmuş, "Teröristlerle kucaklaşma görüntüleri hiçbir fayda sağlamaz ancak bu sürece en büyük katkıyı sağlayacak olanların BDP’liler olduğunu düşünüyorum. Bu, müzakereyle olacak tartışmayla olacak. Başbakan’ın bu tepkisinin ardından belki de ikinci bir Oslo süreci başlar" ifadesini kullandı.

"Bekaroğlu hakkında bir şey söyletmem"

"Mehmet Bekaroğlu benim kadim bir dostumdur" diyen Kurtulmuş sözlerine, "Benim hakkımda ne söylerse söylesin onun hakkında bir şey söylemeyeceğim bir şey de söyletmeyeceğim. Benimle çalışan arkadaşlarımı teker teker arayarak helallik aldım" diye devam etti.

Fatih Erbakan da AK Parti'ye katılacak mı?

Numan Kurtulmuş, "Fatih Erbakan'ın da AK Parti'ye katılacağı" iddiasıyla ilgili de, "Buna karar verecek olan Sayın Başbakandır. Olmayan bir konu hakkında konuşmam" ifadesini kullandı.

 

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