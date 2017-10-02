Kurtlar Vadisi Vatan ne kadar izlendi? Gişe Sonuçları

29 Eylül cuma günü vizyona giren Kurtlar Vadisi Vatan gişe sonuçları merak ediliyor. Daha önce sinema filmleri rekor kıran Kurtlar Vadisi serisinin sonuncu filmi gişede ne kadar iş yapacağı merak ediliyor. Türkiye'de bir rekor olarak kabul edilen 1000 salonda izleyici karşısına çıkan Kurtlar Vadisi vatan filminin gişe sonuçları ilk bizde olacak.

Türkiye'de boxoffice verilerine göre 29 Eylül - 2 Ekim 2017 haftasına ait seyirci ve hasılat sayıları merak ediliyor. Ancak 1000 salonda vizyona girmesi nedeniyle henüz resmi sonuçlar gelmedi. Bu akşama doğru net sonuçlar gelmeye başlayacak. Gelir gelmez ilk olarak haber24.com'da okuyabileceksiniz.

Kurtlar Vadisi seriler gişede ne yaptı?

2006 yılında Kurtlar Vadisi Irak, 2009 yılında Kurtlar Vadisi Gladio, 2011 yılında Kurtlar Vadisi Filistin filmleri gişe sonuçları:

1- Kurtlar Vadisi Irak: 4.256.567 seyirci

2- Kurtlar Vadisi Gladio: 876.810 seyirci

3- Kurtlar Vadisi Filistin: 2.028.057 seyirci