Kürdistan'ı Erdoğan kuracak

"Kürdistanı Erdoğan ve İdris Naim Şahin kuracak" diyen Tan, "Biz illa da 'kavga edeceğiz, biz sürekli ateşe benzin dökeceğiz, siz barış ve kardeşlik dedikçe, hak dedikçe biz sizi döveceğiz' diyorsanız. Azdan az ölür, çoktan çok ölür. Sizden korkan, sizden çekinen, sizden beter olsun inşallah" diye konuştu.

BDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, saldırıya uğrayan BDP Bingöl il binasını ziyaret etti. Tan yaptığı konuşmada, "Kürdistan'ı kim kuracak biliyor musunuz? Naim Şahin ile Tayip Erdoğan kuracak. Bizim genel başkanımız Selahattin Demirtaş bunu söyledi" dedi. Dün akşam saatlerinde karayoluyla Bingöl'e gelen BDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, BDP il binasında Bingöl Milletvekili İdris Baluken ve partililerle bir araya geldi. Çeşitli tarihlerde güvenlik güçleri ile girdikleri çatışmalarda öldürülen PKK'lıların fotoğraflarının asıldığı afişin önünde partililere konuşan Tan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ve Bingöl Valisi Mustafa Hakan Güvençer'i sert bir dille eleştirdi.

Son günlerde yaşanan olaylardan duyduğu rahatsızlığı dile getiren BDP'li Tan şunları söyledi: "Aklınızı başınıza alın. Bu gidişat, gidişat değil. Bu yol, yol değil. Bütün ölümler bizim ölümlerimiz. Asker de, polis de, gerilla da bizim evlatlarımız, kardeşlerimiz. Biz bir barış çıkarmak istiyoruz, bir sulh çıkarmak istiyoruz, sürekli halkların kardeşliğinden bahsediyoruz, sürekli birlikte yaşamaktan bahsediyoruz, sürekli diyalogdan bahsediyoruz, sürekli müzakereden bahsediyoruz. Ama birlikte yaşamaktan ve barıştan kastettiğimiz, sizin anladığınız bizi teslim almaksa bizi Kemalistler alamadı, İsmet Paşa alamadı, Süleyman Demirel alamadı, kıçı kırık 3 tane adam mı alacak. Seçim döneminde ben Başbakan'a da söyledim. Sen bunu korucu başlarıyla, etrafındaki devşirme Kürtlerle çözemezsin. 50 bin insan öldü, daha az mı, bir 50 bin insan daha mı öldürüp mezara koyalım? Kardeşim gel, tekrar tekrar söyledim. Dünyanın kabul ettiği demokratik kriterler var. Avrupa Birliği kriterleri var. Liberal demokrasi var, insan hakları evrensel beyannamesi var, Afrika Birliği'nin kabul ettiği kurallar var. Öbürlerinden vazgeçtik. İkide bir Müslümanlıktan bahsediyorsun. Bingöl Müftüsüne soruyorum, sen bunları söyleyeceğine, insanları sokağa dökeceğine, aç Kuran da bu haklarla ilgili ne diyor. Hadiste ne diyor, İslam hukuku var. Gel bu halkın hakkını hukukunu tanı, gel yeni bir ortadoğuyu, ortadoğu konfederasyonunu, eyaletler birliğini gel birlikte kuralım."

'AZDAN AZ, ÇOKTAN ÇOK ÖLÜR'

İsim vermeden, Bingöl Valisi Mustafa Hakan Güvençer'i sert bir dil ile eleştiren BDP'li Tan, "Bingöl'ün bütün sokaklarını kestin, gaz verdin herkese, silah kullandı, benim de içinde bulunduğu milletvekillerini, halkı çevre yolunda tuttun. Ne kazandın? Öfke, nefret ve kini artırdın. İkide bir diyorlar bunlar bölünecek bir Kürdistan kuracaklar. Kürdistan'ı kim kuracak biliyor musunuz? İdris Naim Şahin ile Tayip Erdoğan kuracak. Bizim genel başkanımız Selahattin Demirtaş bunu söyledi. Dedi ki, 'siz bu ülkeyi bölmek üzere emir mi aldınız bir yerden. Biz birlikte yaşamaktan bahsediyoruz. Biz demokratik özerlikten bahsediyoruz, siz de çekin gidin diyorsunuz. Aklınızı başınıza alın, bu yol yol değil. Ha ne olur? Biz illa da 'kavga edeceğiz, biz sürekli ateşe benzin dökeceğiz, siz barış ve kardeşlik dedikçe, hak dedikçe biz sizi döveceğiz' diyorsanız. Azdan az ölür, çoktan çok ölür. Sizden korkan, sizden çekinen, sizden beter olsun inşallah."

DHA