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Kurbanlık fiyatlarına bu yıl zam yok!

Kurbanlık fiyatlarında bu yıl artış beklenmiyor. Sektör temsilcileri alınan önlemlerle hayvan sayısının arttığını, hatta ihracat yapabilecek duruma geldiklerini söylediler. EBK’nın ise ithalat yapmayacağı belirtildi.

20 Eylül 2012 Perşembe 12:58
Kurbanlık fiyatlarına bu yıl zam yok!

Kurban bayramına sayılı günler kala tüketiciye ‘zam yok' müjdesi geldi. Üreticiler hayvan arzının talebi karşılayacak kapasitede olduğunu belirterek, bu nedenle 2009 yılından bu yana her Kurban Bayramı öncesi Et ve Balık Kurumu (EBK) tarafından yapılan hayvan ithalatının bu yıl yapılmayacağını da vurguladı.

Üretici, fiyatlarda geçen yıla oranla bir zam olmayacağını söylerken, ithalat yapan özel sektör ise hayvan arzının ithalat yoluyla güçlendiğini ve fiyatların bu sayede yükselmediğini savunuyor. Geçen yılki fiyatlara bakıldığında canlı hayvanın fiyatının, bu yıl da değişmeyeceği gözüküyor. Büyükbaşta fiyat 5 bin ile 8 bin TL arasında, küçükbaşta ise 700 TL ile 1.100 TL arasında olacağı öngörülüyor.

Hayvanımız bol, fiyatlar aynı kalır

Et Üreticileri Birliği Başkanı Ahmet Yücesan “Belki bayramdan önceki hafta psikolojik olarak yüzde 5-10 gibi zam olabilir, ancak bayramın ilk gününden itibaren fiyatlar geçen yıl ile aynı seviyeyi bulur” dedi. Piyasada hayvan arzının talebi karşılayacak durumda olduğunu belirten Yücesan “Yeteri kadar hayvanımız var. Türkiye'nin iç tüketiminin yüzde 15'i ithalat yoluyla karşılanıyor. Bu rakam bayram öncesi yüzde 20'lere yükselecek” diye konuştu.

Neredeyse ihracat yapacağız

Konuyla ilgili bir başka görüş Kırmızı Et Üreticileri Birliği (KETBİR) Başkanı Bülent Tunç'dan geldi. Tunç, 2009'dan beri yapılan ithalatın, talebi fazlasıyla karşıladığını söyledi. Tunç “İthalatla Türkiye hayvana doydu. Şuan ihraç edecek pozisyona geldik bile diyebiliriz. Hatta İran geçen ay bizden et istedi.300 bin kurban kesilecekse 2 milyon kurban hayvanı hazırlanıyor. İthalat et krizine çözüm oldu ancak, uzun süre devam etmesi üreticiye zarar verebilir” dedi.

KURAKLIK ÜRETİCİYİ VURDU BAYRAMDAN ÇOK UMUTLU DEĞİL

TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, çiftçilerin bütün yıl boyunca birçok olumsuzluk yaşadığını ve Kurban bayramından umutlu olmadıklarını söyledi. Bayraktar, şöyle devam etti: “Buğday üretiminin yaklaşık yüzde 40'ını sağlayan İç ve Doğu Anadolu bölgelerinde ilkbahar yağışlarının yetersiz olması sonucu bitki gelişimi arzu edilen ölçüde gerçekleşmedi.

Buğday sap boyları kısa kaldı ve dolayısıyla da saman veriminde düşüş oldu. Saman fiyatlarının yanı sıra kurak geçen bölgelerin meralarında ot veriminin azlığı, üreticilerin daha da mağdur olmasına sebep verdi.

Dolayısıyla yüksek maliyetli bir üretim sürecine girildi. İthalatın açılması olumlu karşılanmakla birlikte ülkeye geliş fiyatlarının yüksek olması sadece fiyatlarda biraz düşüşe neden oldu ama sorunu çözmeye katkı sağlamadı. Kısacası hayvan üretiminin yüzü astarını geçti. Üretici bu Kurban bayramından çok umutlu değil”

En pahalı kurbanlık İstanbul'da satılıyor

Hayvan İl Fiyat (TL)

Büyükbaş İstanbul 5.000-8.000

Büyükbaş Ankara 3.000-8.000

Büyükbaş İzmir 3.000-9.000

Küçükbaş İstanbul 700-1.100

Küçükbaş Ankara 500-900

Küçükbaş İzmir 400-750

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