Kurbanı ölene kadar başında bekledi

ADANA (İHA) - Cinayet zanlısı ifadesinde kurbanı ölene kadar başında beklediğini söyledi.

Edinilen bilgiye göre, 2 gün önce berber Sedat Öztemur, Dedekorkut Mahallesi'ndeki evinde 45 yerinden bıçaklanıp boğazı kesilmiş halde evinde ölü bulundu. Olay üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada 40 dakikada zanlının berberin 5 bin TL borç para verdiği ve beraber iş yaptığı marangoz Erkan D. (38) olduğunu tespit etti. Yapılan tespitin ardından polis 20 dakika içinde de zanlıya ulaşarak Kuruköprü Mahallesi'nde gezerken gözaltına aldı.

ZANLININ İFADESİ KAN DONDURDU

Cinayet Büro Amirliği'nde ifadesi alınan Erkan D., Sedat Öztemur ile arkadaş olduğunu ve keresteciler sitesinde talaş alarak satıp ayda ortalama 5 bin TL para kazandıklarını kendisinin paraya ihtiyacı olduğu için Öztemur'dan 5 bin TL borç karşılığında boş seneda imza attığını belirterek, "Ben aldığım bu borcu 7 bin 500 TL olarak ödedim. Ancak Sedat, yeni yasa çıktı, senin ödediğin para geçerli değil diyerek benim senedi vermeyip benden sürekli para istedi. Ben tam olarak Sedat'a 45 bin TL para verdim. Ancak buna rağmen senedi vermeyip Sedat benden para istemeye devam etti. Olaydan bir gün önce ben Sedat'ın berber dükkanına giderek daha fazla para veremeyeceğimi söyledim. O da bana 'elimde senedin var bana borcun var mecbur ödeyeceksin' dedi. Ben dükkanından ayrıldım. Onu öldürdüğüm günde akşam telefonla arayıp yanına gelip konuşmak istediğimi söyledim. Gece saat 23.00 sıralarında evine geldim. Beraber oturduk ben artık para veremeyeceğimi söyledim. O da bana küfrederek parayı vermek zorunda olduğunu söyledi. Bende ona küfrederek artık ödeme yapacak gücüm kalmadığını söyledim" dedi

"SEDAT SON ALARAK FUTBOL MAÇI ÖZETLERİNİ İZLEDİ"

Erkan D., bir süre tartıştıktan sonra Sedat ile futbol maçı özetlerini izlediklerini belirterek, "Maç özetlerini izledikten sonra Sedat saat 24.00'da yatıp uyudu. Ancak ben uyuyamadım. Yatağa yatıp bir saat tavana baktım. Bir saat sonra yataktan kalkıp mutfağa gittim. Burada bir bardak su içtikten sonra bıçak alarak yattığımız odaya geldim. Sedat'ın başında elimde bıçakla yarım saat düşündüm. Daha sonra bıçağı karnına sapladım. Sedat acıyla uyanıp bana 'ne yapıyorsun' dedi ancak ben karnına bıçağı rast gele saplamaya devam ettim. Can havliyle kalkıp kaçmaya çalıştı bu kez de sırtından bıçaklamaya devam ettim. Daha sonra yere yıkıldı. Kesin ölsün diye kafasından tutarak boğazını kestim. Ölmesi için başında bekledim. Kesin öldüğüne emin olduktan sonra banyoya giderek elimi yüzümü yıkayıp üzerimdeki kanlı kıyafetleri değiştirip pantolonumu ve tişörtümü giydikten sonra evden ayrıldım. Yaya olarak Merkez Camisi'ne doğru yürüdüm. Yanıma aldığım bıçağı Girne Köprüsü'nden Seyhan Nehri'ne attım. Daha sonra yürümeye devam ederek Sedat'ın yanıma aldığım telefonun kırıp Celal Bayar Köprülü Kavşağı ayağındaki boş alana attım" diye konuştu.

5 bin TL borca karşılık 45 bin TL ödemesine rağmen hala borcunun bitmemesi ve Sedat'ın hakaret etmesi nedeniyle çıldırdığını söyleyen Erkan D., pişman olduğunu söyledi.

Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.