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Kupada geri sayım

28. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında 30 Eylül Pazar günü Beşiktaş ile karşılaşacak A. Efes, 10. kez kupayı müzesine götürmek için sahaya çıkacak.

28 Eylül 2012 Cuma 11:20
Kupada geri sayım
Geçtiğimiz sezon Beko Basketbol Ligi’nde play-off final serisini oynayan Beşiktaş ile Anadolu Efes, bu kez Cumhurbaşkanlığı Kupası için mücadele edecek. Abdi İpekçi Spor Salonu’nda saat 17.00’de başlayacak dev maç, iki takımı Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda ilk kez karşı karşıya getirecek.
 
İlki 1985 yılında düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kupası tarihinde bugüne kadar 18 kez sahaya çıkan Anadolu Efes, 9 kez mutlu sona ulaşarak, bu anlamlı kupayı en çok kazanan takım unvanını elinde bulunduruyor. Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı 9 kez kazanan Anadolu Efes’in ardından Ülkerspor 6, Fenerbahçe 4, Galatasaray ve Türk Telekom 2’şer, TOFAŞ, Karşıyaka, Eczacıbaşı ve Çukurova da birer şampiyonluk ile sıralanıyor.
 
Lacivert-beyazlılar, kazandığı 9 Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde 2’şer kez Ülkerspor ve Fenerbahçe’yi, birer kez de Galatasaray, Türk Telekom, TOFAŞ, Paşabahçe ve Alpella’yı mağlup ederek kupaya uzandı.
 
Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında birbirlerine rakip olan Anadolu Efes ile Beşiktaş, aralarındaki 100. resmi maça çıkacak. Anadolu Efes, Beşiktaş ile bugüne dek oynadığı 99 resmi karşılaşmanın 73’ünden galibiyetle ayrılırken, 26’sını ise yitirdi. Lacivert-beyazlılar ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Kupası karşılaşmasıyla birlikte 1. Lig’de mücadele ettiği 1978-1979 sezonundan itibaren Türkiye’de 1224. resmi maçına çıkacak.
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