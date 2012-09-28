’Kupa kazanarak başlamak istiyoruz’

Beşiktaş ile Anadolu Efes arasında 30 Eylül Pazar günü oynanacak 28. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesi öncesi, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Erman Kunter, sezona kupa ile başlamanın önemli olacağını, tam anlamıyla hazır olmamalarına rağmen sahaya en iyi mücadeleyi yansıtacaklarını söyledi.





Başarılı antrenör, tam takım olarak sadece 5-6 idman yapabildiklerini dile getirerek, ''Milli takımda oynayan oyuncularımız da yeni aramıza katıldı. Ama bu arkasına saklanılacak bir durum değil. Hazır olup olmamak bir şey ifade etmiyor. Ne kadar mücadele ettiğiniz önemli. Eksiklerimizi aşırı efor harcayarak kapatabiliriz. Yeni sezona kupa kazanarak girmek istiyoruz. Kazanmak için bütün gücümüzü harcayacağız'' dedi.





Bu sene Beko Basketbol Ligi'nde şampiyonluk yarışının, geçen sezon ligi ilk 5 içerisinde bitiren takımlar arasında geçeceğine inandığını belirten Kunter, ''Hazırlık maçlarına baktığımızda gözüken, geçen yıl ilk 5'te olan takımlar şampiyonluk yarışında önde gözüküyor. Alttaki takımlarla farklar da kapandı. Alttan gelen takımlar sürpriz yapabilir. Sert bir lig olacaktır'' diye konuştu.





Fransa ile Beko Basketbol Ligi'ni karşılaştıran Kunter, bütçe olarak Türkiye'nin daha önde olduğunu, Fransa'da ise basketbolun, Amerikan Ulusal Basketbol Ligi (NBA) standartlarına daha yakın oynandığını dile getirdi.





Beşiktaş takımının geçen yıl 3 kupa kazanmış olmasının kendisinde baskı oluşturup oluşturmayacağı sorusu üzerine Kunter, ''Baskı normal. Hepimizin üzerinde baskı var. Bu baskıyla yaşamaya alıştık. Maç olmadığı zaman ben rahat etmiyorum. Strese alışmışız. Ben mücadele etmeyi seven birsiyim. Bunu düşünerek buraya geldim'' ifadelerini kullandı.





(A) Milli Takım antrenörlüğü için kendi isminin geçmesiyle ilgili Kunter, bunun bir varsayım olduğunu ve sadece Beşiktaş takımını düşündüğünü kaydetti.





Çetin: ''Çok iyi bir mücadele bizi bekliyor''





Beşiktaş forması giyen milli basketbolcu Serhat Çetin ise her iki takımın da kupa maçına tam hazır olmadığını ama çok iyi bir mücadelenin kendilerini beklediğini söyledi.





Milli basketbolcu, pazar günkü maçın, geçen yıl Anadolu Efes ile oynadıkları Beko Basketbol Ligi play-off final müsabakaları gibi aynı seviyede olmayacağını ancak fiziksel açıdan üst seviyede bir müsabaka beklediğini aktardı.





2012-2013 sezonunda Beko Basketbol Ligi'nin çok çekişmeli olacağını söyleyen Serhat Çetin, ''Ülker takımı kapanmadan önce, Efes Pilsen'le her yıl final oynarlardı. Sadece iki takım vardı. Şimdi öyle değil. Son 3 yıldır yapılan yatırımlarla, takımlar çok ciddi paralar harcayıp, ciddi antrenörlerle, iyi ekipler kuruyor. Ama bir noktadan sonra maddiyat ve isimler önemli olmuyor'' diyerek sözlerini tamamladı.