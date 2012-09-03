Galeriler Videolar
İstanbul 13°
parçalı bulutlu
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

Kunter: 'Transfer çalışmalarına başlayacağız'

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Erman Kunter, “Kamp gayet iyi geçiyor. Oyuncularım çok iyi çalışıyorlar. Ortam da kamp için çok elverişli. Hem iyi besleniyor hem de dinlenme şansı buluyoruz." diye konuştu.

03 Eylül 2012 Pazartesi 11:45
Kunter: 'Transfer çalışmalarına başlayacağız'
Erman Kunter,  takımın Türkiye'de kamp yapmasını değerlendirdi;
"Aynı imkanlar varsa neden kampı kendi ülkemizde yapmayalım. Aynı beslenme imkanları aynı tesisler varken, burada kamp yapmak bana daha mantık geldi. Kendi ülkemizde böyle güzel tesisler varken, kulüplerimizin buraları tanıtmamız lazım. Yurt dışı kazanacağına kendi ülkemiz kazansın. Ben inanıyorum ki önümüzdeki senelerde birçok takım bizim gibi kamp için yurt içi tesisleri seçecektir. “


Kamp genç oyuncular için büyük şans

"Genç oyuncular bir adaptasyon süreci içindeler. Bir çoğu ilk defa A takım oyuncuları ile birlikte oynuyorlar. Bu kamp genç oyuncular için büyük bir şans, onlarda iyi çalışarak bu şansı değerlendirmeye çalışıyorlar. A takım oyuncuları her gün biraz daha performans olarak yukarıya doğru gittikçe, genç oyuncuları biraz geride kalıyorlar. Ama bu gayet normal bir şey, her kamp döneminde gözüken bir performanstır. Genç oyuncuları, A takıma adapte etmek 3 senelik projelerdir. Şu anda biz yeni başlamış durumdayız, ileride onları daha iyi göreceğiz."


Yabancı oyuncularım iyi durumda

"Yabancı oyunculardan Vidmar, şu anda gayet etkili, idmanları da iyi yapıyor. Vidmar takıma çok çabuk uyum sağladı. Patrick Christopher’i ben çok iyi tanıyorum, o da iyi durumda iyi çalışıyor. Curtis Jerrells, kampa yeni katıldı. Yavaş yavaş temposunu bulmaya çalışıyor. En kısa zamanda da forma girecektir. Şu anda yabancı ve Türk oyuncularımın çalışmalarından memnunum."

Tam takım olarak çalışmalara başlamadık
 
"Şu anda tam eksik oyuncularımız var, tam takım olarak daha çalışmalara başlamadık. İki oyuncumuz A Milli Takımımız’ın kadrosunda, aynı şekilde Markota da ülkesinin takımında oynuyor. Bunların haricinde transfer edeceğimiz bir yabancı oyuncu daha olacak, ondan sonra tam takım olarak çalışmalara başlayacağız.”


Vidmar’ın Türk olabilmesi için belli bir aşamaya geldik

"Çalışmalarımız Gasper Vidmar’ı, Türk vatandaşı yapma doğrultusunda ilerliyor. Gasper Vidmar’ın Türk vatandaşı olması için belli bir aşamaya geldik. Eğer Gasper Vidmar, Türk vatandaşlığına geçerse planlarımız arasında o bölgeye bir yabancı oyuncu daha almak var. Ama önce Gasper Vidmar’ın Türk vatandaşlığına geçmesi lazım, ondan sonra transfer çalışmalarına başlayacağız." 
 
 
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim