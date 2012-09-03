Kunter: 'Transfer çalışmalarına başlayacağız'

Erman Kunter, takımın Türkiye'de kamp yapmasını değerlendirdi;

"Aynı imkanlar varsa neden kampı kendi ülkemizde yapmayalım. Aynı beslenme imkanları aynı tesisler varken, burada kamp yapmak bana daha mantık geldi. Kendi ülkemizde böyle güzel tesisler varken, kulüplerimizin buraları tanıtmamız lazım. Yurt dışı kazanacağına kendi ülkemiz kazansın. Ben inanıyorum ki önümüzdeki senelerde birçok takım bizim gibi kamp için yurt içi tesisleri seçecektir. “









Kamp genç oyuncular için büyük şans





"Genç oyuncular bir adaptasyon süreci içindeler. Bir çoğu ilk defa A takım oyuncuları ile birlikte oynuyorlar. Bu kamp genç oyuncular için büyük bir şans, onlarda iyi çalışarak bu şansı değerlendirmeye çalışıyorlar. A takım oyuncuları her gün biraz daha performans olarak yukarıya doğru gittikçe, genç oyuncuları biraz geride kalıyorlar. Ama bu gayet normal bir şey, her kamp döneminde gözüken bir performanstır. Genç oyuncuları, A takıma adapte etmek 3 senelik projelerdir. Şu anda biz yeni başlamış durumdayız, ileride onları daha iyi göreceğiz."









Yabancı oyuncularım iyi durumda





"Yabancı oyunculardan Vidmar, şu anda gayet etkili, idmanları da iyi yapıyor. Vidmar takıma çok çabuk uyum sağladı. Patrick Christopher’i ben çok iyi tanıyorum, o da iyi durumda iyi çalışıyor. Curtis Jerrells, kampa yeni katıldı. Yavaş yavaş temposunu bulmaya çalışıyor. En kısa zamanda da forma girecektir. Şu anda yabancı ve Türk oyuncularımın çalışmalarından memnunum."





Tam takım olarak çalışmalara başlamadık

"Şu anda tam eksik oyuncularımız var, tam takım olarak daha çalışmalara başlamadık. İki oyuncumuz A Milli Takımımız’ın kadrosunda, aynı şekilde Markota da ülkesinin takımında oynuyor. Bunların haricinde transfer edeceğimiz bir yabancı oyuncu daha olacak, ondan sonra tam takım olarak çalışmalara başlayacağız.”









Vidmar’ın Türk olabilmesi için belli bir aşamaya geldik





"Çalışmalarımız Gasper Vidmar’ı, Türk vatandaşı yapma doğrultusunda ilerliyor. Gasper Vidmar’ın Türk vatandaşı olması için belli bir aşamaya geldik. Eğer Gasper Vidmar, Türk vatandaşlığına geçerse planlarımız arasında o bölgeye bir yabancı oyuncu daha almak var. Ama önce Gasper Vidmar’ın Türk vatandaşlığına geçmesi lazım, ondan sonra transfer çalışmalarına başlayacağız."