Kunter: ’’Lige hazır değiliz’’

Rixos Cup 5’in ikinci maçında Hırvatistan’ın Cibona Zagreb takımını 73-67 yenen Beşiktaş’ın deneyimli teknik adamı Erman Kunter ile Cibona Zagreb'ın başantrenörü Veljko Mrsic’in görüşleri ise şöyle:





Erman Kunter, sözlerine ''Eksik oyuncularımız olduğu için rotasyonda ciddi sıkıntılar yaşadık'' diyerek başladı. Kunter şöyle konuştu:

''Maçta takımımın genel performansından son derece memnunum. Hem hücumda hem de savunmada oyuncularım ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştılar. Doğal olarak lige tam hazır değiliz. Milli takımlarda oynayan ve aramıza katılacak olan 4 oyuncumuz var. Ayrıca sakatlığı yeni geçen Can Akın'da 1-2 hafta sonra takım çalışmalarına katılacak. Cibona önünde uyguladığımız alan savunması çok çalışmasına rağmen tatmin ediciydi. Kazanarak başlamak her zaman önemlidir. Bu size belli bir moral sağlıyor. Bir takım dersler demoralize olmadan da alabiliyorsunuz.''

Cibona'nın başantrenörü Veljko Mrsic ise ''Çok fazla savunmada hata yaptık. Maçın başında iyi değildik. Üçüncü çeyrekte Beşiktaş farkı yakaladı. Ancak geriden gelip, mücadeleye ortak olmayı bildik. Ancak hücumdaki basit hatalar bizim rakibimizi yakamamıza engel oldu'' dedi.



