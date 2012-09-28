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Kunter: 'Kupayla başlamak istiyoruz'

28. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Anadolu Efes'le karşılaşacak Beşiktaş'ın koçu Erman Kunter sezona iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.

28 Eylül 2012 Cuma 13:25
Kunter: 'Kupayla başlamak istiyoruz'
2011-2012 sezonunda Beko Basketbol Ligi, Eurochallenge Kupası ve Türkiye Kupası'nı kazanarak tarihi bir başarıya imza atan Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, yeni sezonun ilk ciddi sınavını 30 Eylül Pazar günü Anadolu Efes ile oynayacağı Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı ile verecek.

Şampiyon takımın antrenörü Ergin Ataman ve 9 oyuncusu ile yollarını ayıran Siyah-Beyazlı yönetim, takımı antrenör Erman Kunter 'e emanet etmişti. Beşiktaş'ta oyuncu olarak 1976-1977 ve 1989-1991 yılları arasında forma giyen Kunter, 1996-1997 sezonunda da antrenör olarak Siyah-Beyazlı kulübe hizmet vermişti. 15 yıl aradan sonra Beşiktaş'a dönen Erman Kunter, oluşturduğu yeni takım ile geçmiş sezonki başarılara yeniden ulaşmak istiyor.

Akatlar Beşiktaş Arena'da antrenmanlarına devam eden Siyah Beyazlı takımda antrenör Erman Kunter, takımın henüz tam hazır hale gelmediğini belirtirken, ekim ayının ortalarına doğru istenilen seviyede olacaklarını dile getirdi.

Erman Kunter, şöyle konuştu;

"Yaklaşık bir aydır antrenmanlarımız devam ediyor. Transfer çalışmalarımız tamamladık ve hazır hale gelmeye çalışıyoruz. Yeni kurulan bir takımız. Bugüne kadar katıldığımız turnuvalar ve oynadığımız özel maçlar ile çalışmalarımızı pekiştirdik. Ancak şu anda tam olarak hazırız diyemem. Ekim ayının ortalarına doğru istenilen düzeye çıkacağımızı düşünüyorum. Sezon öncesi en ciddi sınavımız pazar günü Anadolu Efes ile oynayacağımız Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı olacak. Kupayı kazanarak sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz."
 
Takımın yeni oyuncularında Tutku Açık da, Cumhurbaşkanlığı Kupası maçının kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Yeni kurulan bir takımız ve yaklaşık bir aydır hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Sezon öncesi oynayacağımız Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı bizim için çok önemli. Rakibimizin de kadrosunda değişiklikler oldu ve Anadolu Efes de kupayı kazanmak isteyecek. Ancak pazar günü iyi bir basketbol sergileyerek kupayı müzemize getirmek istiyoruz" dedi.
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