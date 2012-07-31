Kunter: 'Başarılı oyuncuyu elde tutmak zor'

BJK TV’nin sorularını yanıtlayan Erman Kunter, geçen sene kazanılan büyük başarıların ardından çıtayı daha da yükselttiklerini belirterek, “Çalışmalara başladık. Takımımızı kabaca oluşturduk. Önümüzdeki günlerde birkaç oyuncuyla daha sözleşme imzalayacağız. Ortada çok büyük bir başarı var. Diğer takımlar bizim başarımızı yakalayabilmek için daha çok çalışacaklar ve bizi hedef seçecekler” diye konuştu.

Yeni sezon hazırlıklarıyla da ilgili bilgiler veren deneyimli antrenörümüz, kamp çalışmasını yurtiçinde yapmayı planladıklarını vurgulayarak, “Ağustos ayının ikinci haftasında yeni sezon çalışmalarına başlayacağız. Hazırlık kampımızı yurtiçinde yapmayı düşünüyoruz. Ülkemizde çok donanımlı tesisler var. Hazırlık maçlarıyla da yeni sezon çalışmalarını noktalayacağız” dedi.





Takımımızın içinde bulunduğu yenilenme sürecine de değinen Başantrenör Erman Kunter, şunları söyledi:





“Başarı kazanan oyuncuların değeri başarıyla orantılı olarak yükseliyor. Maalesef kolay olmuyor çok değerli oyuncuları elde tutabilmek. Biz de bu nedenle birtakım değişiklikler yapmak zorunda kaldık. Bildiğiniz gibi sponsorumuz ayrıldı. Bazı şeyleri sponsorsuz yapmak kolay değil. O nedenle dikkatli gitmek zorundayız. Beşiktaş çok büyük bir kulüp. Taraftarlarımız sabırsızlanıyor ama hiç merak etmesinler, en iyi takımı kuracağız. Euroleague’de mücadele edeceğimiz için 11 – 12 kişilik bir oyuncu kadrosu oluşturacağız.”