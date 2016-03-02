Kuluncak'ta Bayanlara Yönelik Mesleki Eğitim Kursları Açıldı

Kuluncak Kaymakamlığı, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve Kuluncak Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile bayanlara yönelik çeşitli mesleki eğitim kursları açıldı.