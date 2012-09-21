Bakanlıkta tarihi eser kaçakçılığı

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde tarihi eser kazı ve kurtarma çalışmalarında Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcisi, koordinatör ve arkeolog olarak görev yapan H.E., çıkan eserlerden bazılarını Milas'a bağlı bir köy evinde sakladığı iddiasıyla gözaltına alındı. Olayı duyan Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın sert tepki gösterdiği öne sürüldü.



Muğla'nın yanı sıra Türkiye'nin bir çok ilindeki tarihi ve antik kentlerde kazı ve kurtarma çalışmalarında bakanlık temsilcisi ve arkeolog olarak görev yapan evli 1 çocuk babası 45 yaşındaki H.E.'nin, Milas'a bağlı Pinar Köyü'nde kiralıdığı ileri sürülen eve dün akşam saatlerinde, Ören Jandarma Karakolu'nda görevli ekip tarafından baskın düzenlendi. Baskına Milas Müze Müdürü arkeolog Ali Sinan Özbey de katıldı. Evde yapılan aramada, Yakın Osmanlı, Helenistik, Bizans ve Karya dönemlerine ait, kolilere yerleştirilmiş, değeri 10- 12 milyon lira olduğu belirtilen gözyaşı şişeleri, bakır, gümüş, altın sikkeler, yüzük, bilezik, takı, iğneler, paha biçilemeyen Alabastram cam figürü, el yazısı altın varaklı Kuran-ı kerimler, savaş malzemeleri, saklama kapları, tüfek ve tabancalar, bronz ve mermer heykelcikler ele geçirildi. Evde ayrıca, tarihi eserlerin karşılarında değerleriyle yazılı olduğu ajanda bulundu.



Milas'ta iki yıl önce ortaya çıkan Uzunyuva Kral Mezarı'ndaki talanla ilgili olarak Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'a bilgi veren H.E., Milas'taki evinde gözaltına alındı. H.E'nin jandarmadaki ilk ifadesinde "Eserler bana ait değil. Bana komplo kuruldu. Daha fazla konuşmak istemiyorum" dediği öne sürüldü.



BAKAN: VATAN HAİNLİĞİNDEN FARKI YOK



Milas Müze Müdürü Ali Sinan Özbey, olayı, o sırada ilçede olan Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'a bildirdi. Bakan Günay'ın da "Kimsenin gözünün yaşına bakmayın. Kazılarda çalışan personel üzerinde titizlikle durun. Vatanın zenginliklerini satmaya çalışanların benim gözümde vatan hainliğinden farkı yok. Bu soruşturmanın peşini bırakmayın" dediği öne sürüldü.



Uzunyuva Kral Mezarı'ndaki talanla ilgibi olabileceği iddia edilen H.E.'nin, sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.



888 PARÇA TARİHİ ESER



Muğla Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, H.E.'nin evinde ele geçirilen Helenistik, Roma, Selçuklu, Osmanlı dönemlerine ait 888 parça tarihi eserin Milas Müze Müdürlüğü'ne teslim edildiği bildirildi.