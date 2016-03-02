Küba'da ilk Zika virüsü vakası

" Küba'da ilk kez bir kişide Zika virüsüne rastlandı.

Küba Sağlık Bakanlığı, yaptığı açıklamada, 28 yaşındaki Venezuellalı bir tıp öğrencisinin yüksek ateş, kaşıntı ve cilt kızarıklığı şikayetleriyle hastaneye kaldırıldığını ve yapılan testler sonucunda öğrencide Zika virüsü tespit edildiğini bildirdi.

Devlet Başkanı Raul Castro, geçen hafta, sivrisinekler yoluyla bulaşan Zika virüsüyle başa çıkmak için 9 bin askerin ve 200 güvenlik çalışanının görevlendirildiğini açıklamıştı.



Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) verilerine göre son haftalarda Brezilya, Kolombiya, El Salvador, Surinam ve Venezuela'da bu sendroma yakalananların sayısında artış oldu.

Mayıs 2015'te Brezilya'da başlayan salgın, sivrisinekler yoluyla neredeyse tümkıtasına yayıldı. İlk kez 1947 yılında Uganda'nın Zika ormanlarındaki maymunlarda görülen virüs, Aedes türü sivrisinekler aracılığıyla insanlara bulaşıyor. Ateş, gözlerde kızarma, kusma, döküntü, baş, kas ve eklem ağrısı gibi belirtileri bulunan hastalığın özgün bir tedavisi ve önleyici aşısı bulunmuyor. Özellikle hamileleri tehdit eden virüsün Brezilya'dabebeklerde hızla artan mikrosefali (küçük kafa) vakalarıyla bağlantılı olduğu sanılıyor.



