Kredi masrafını geri isteyenlere şok!

Bankalar kredi masraflarını alabilmek için bankalarda kuyruğa giren tüketicilerden aldıkları dilekçeye ek olarak elinde belgesi olmayanlardan da her bir döküm için 30-40 lira talep ediliyor.



Yargıtay kararlarına karşın kredi kullanan vatandaşlardan dosya masrafı adı altında aldığı paraları geri ödemeyen uyanık bankalar bir de bu durumu kendi kârlarına kullanmaya başladı.Buna göre bankalar tüketiciden aldığını yine tüketiciden aldığı ile ödeyecek.



Yargıtay’ın dosya masrafına iade kararının ardından her türlü kredi kullanıcısının geriye dönük olarak 10 yıllık kredi masraflarını geri alabileceğinin duyurulması tüketicileri harekete geçirdi, fakat bankalar bu durumu kendi kârlarına çevirdi.



Yargıtay kararının ardından bankalara dilekçe yağmaya başladı. Kredi masraflarını alabilmek için bankalara dilekçeye başvuranların Şikayet Portalı Şikayetvar.com’a gönderdikleri şikayetlere göre bankalar elinde belgesi olmayandan da her bir döküm için 30-40 lira talep ediliyor. Son 10 yılda kredi kullanan 12 milyon vatandaşın bu haktan yararlanabileceği düşünülürse bankalar kendini kurtarmanın yolunu bulmuş.



İşte bu iddiaları kanıtlayan şikayetler şöyle:



“Geri Ödeme Makbuzu İçin Alınan Ücret İçin Dava Mı Açılacak”

“Müvekkillerim adına, kredi alırken banka tarafından kesilmiş olan masrafların dökümü ile bu tutarların iadesine ilişkin başvuru yaptığımda ekran görüntüsü, ekstre, döküm çıkartabilmemiz için 30 TL ücret almamız gerekiyor dendi. Bankanın müşteri hizmetlerini aradım istenen bu paranın yasal dayanağı nedir diye sormak için ama her aramamda yaklaşık 12 şer dakika beklememe rağmen kimseye ulaşamadım. Sorunun acilen çözülmesini rica ediyorum. neticede avukatım zaten iade olmaması halinde dava açacağım bu 30 lira yi de mi dahil edeyim davaya yoksa ayrı bir dava mı açayım?”



Elinde Belgesi Olmayan Yandı!

“Yargıtay'ın kararlarını hiçe sayan bankalar bir de uyanıklığa başladı. Kredi masraflarını alabilmek için dilekçeye ek olarak geri ödeme makbuzu isteniyor. Kredi çektiğim bankanın şubesine gittim. Masrafların dökümanlarını istedim. Banka bu belgeyi vermek için 30 liraücret istedi. Elinde belgesi olmayanlar her bir döküm için bankalara 30-40 lira ödemek zorunda.”