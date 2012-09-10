Kredi kartınızı kırıp çöpe atmayın

Şikayet Portalı Şikayetvar.com'ın yöneticisi Dr. Ömer Deveci, "Kredi kartlarını kırıp atmak ya da kullanmamak kredi kartı masraflarından kurtulmanın bir yöntemi değildir aksine bir sorundur" diyerek uyarıda bulundu.



Kredi kartını kırıp çöpe attıktan sonra hem başı dertten kurtulmayan hem de icralık olan vatandaşların şikayetleri şöyle:



Haciz geldi



“Bankaya ait kredi kartım eksi bakiyeye düşmüştü. Tüm borcu 2 TL fazla ödeyip kapattım ve ‘Kartı iptal edin’ dedim. Cevap olarak ‘Kartınızı kırabilirsiniz’ yanıtını aldım ve çıktım. Yıllar sonra 500 TL’den fazla borcum olduğu gerekçesiyle bana haciz işlemi başladığını söylediler. Hesapları kontrol ettirdim para yatmış ama kartım iptal olmamıştı. Peşinden ekstre ücreti diye 2.5 TL para kesilmiş ve hesap tekrar eksiye düşürülmüş. Onun üzerinden yürüyen faiz avukat masraflarıyla beraber 500 TL'yi geçmiş. Böyle bir şey olabilir m? Aylar süren telefon trafiği sonrası ne için yatırdığımı bilmediğim 47 TL para yatırmamı istediler. Bu parayla dosyanın kapanacağını belirttiler. O parayı neden yatırdım. İadesini istiyorum. Hiç işlem yapılmayan kredi kartıma nasıl bu kadar masraf çıkabilir? Eksi bakiye benim isteğimle olmadı ki? Talimat bile vermedim. Paramın iadesini istiyorum.”



Kullanmıyorsanız kırıp atmayın



“Bankadan bana verilen kredi kartını kullanmadığım bir dönemde kart yolladılar ve kırıp attım. Banka kart borcu var ve borç ödenmedi diyerek 2 yıl önce haber verilmeksizin kendi kafasına göre ilgim bile bulunmayan bir şehrin şubesi tarafından bu ödeme vadesiz hesabımın kredili bölümünden alınmış. İki yıl boyunca varlığı bile belli olmayan bu borcu nakit avanstan çektiği için 2 yıl süresince faizlendirmiş. Bahsettiği 90 TL'lik borç 2 yıl sonunda 450 TL gibi bir rakama ulaşıyor. Hangi akla hizmetle beni kredi kartımdan borçlandırıyor ve hangi hakla yine 2 yıl boyunca haber vermeden faizlendiriyor? Üstüne üstlük utanmadan bu parayı ödememi bekliyorlar.



“Kredi kartlarınızı iptal ettirin”



Gelen şikayetleri değerlendiren Dr. Ömer Deveci, kredi kartı kullanıcılarını kullanılmak istenmeyen kartlarının bankaya gidilerek iptal ettirilmesi gerektiği konusunda uyardı.



Deveci, "Kırıp atılan kredi kartları ciddi sorunları da beraberinde getiriyor. Adresine gönderilen kredi kartlarını kullanmak istemeyen vatandaşlar kartı kırarak ya da kullanmayarak tepkilerini gösteriyorlar. Bankaların gönderdiği kartları iptal etmeyen vatandaşlar banka masrafları ve katlanan borçlar ile karşı karşıya kalıyor. Kartınız iptal ettirilmediği sürece kart aidatı gelmeye devam eder. Kredi kartlarını kırıp atmak ya da kullanmamak banka masraflarından kurtulmanın bir yöntemi değildir aksine bir sorundur. Kredi kartlarından kurtulmanın tek yolu kredi kartını iptal ettirmek. Bu işlem yapıladığı taktirde kredi kartı gönderilen kişi sorumluluğu kabul etmiş oluyor. Kartı kuryeden imza karşılığı alan tüketiciler bu tarihten sonraki tüm harcamalarından sorumlu tutuluyor" diye konuştu.

