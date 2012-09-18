Kredi kartı sahiplerine ikinci aidat şoku!

Kredi kartlarına bağlı çıkartılan sanal kartlara da aidat kesildiğini gören kart sahipleri bankaları şikayet yağmuruna tuttu. Şikayetlere göre bankalar kredi kartlarından aidat alırken bir de bu kartlara bağlı sanal kartlardan aidat almaya başladı.



İnternet ve telefon alışverişlerinde güvenilir olduğu için sanal kartları seçenler aidat şoku yaşadı. Fiziksel olarak basılmayan, limiti sadece internet ve telefonla alışveriş işlemleri için yükseltilip sonra sıfırlanan kredi kartlarına bağlı olarak oluşturulan sanal kartlar da şikayet konusu oldu. Şikayetvar.com’a gelen şikayetlere göre aidat alınmadığı için bir gün kullanırım amaçlı çıkarttırılan sanal kartlardan bankalar artık kart aidatı almaya başladı. Bankalar sanal kart aidatlarını tüketicilerden haber vermeden almaya başladı tüketici ise bankanın bu yeni uygulamasını hesap özetinde yakaladı. İşte bankaların yeni aidat oyununu yaşayan tüketicilerin şikayetleri şöyle:



Bir Karta İki Aidat!

“Kredi kartı ekstreme kart aidatı olarak 50 TL yansıtıldığı gibi, birde kullandığım sanal kart için 2.5 TL aidat ücreti yansıtılmış. Müşteri hizmetleri bana yasa gereği bu aidat ücretinin yansıtıldığı söylenmiş ve benim resmi yollara başvurarak, bu sene ve geçmişe yönelik kart aidat ücretlerini talep edebileceğim söylenmiştir. Bir banka müşterisi bu derece uğraştırıyor ise orada müşteri memnuniyeti yoktur.Bir karta iki aidat ödedim. “



Ekstre Bankayı Ele Verdi!

“Geriye dönük kredi kartı ekstrelerimi incelediğimde bankanın 55 TL üyelik ücreti ve (hiç kullanmadığım halde)2.5 TL de sanal kart ücretini yansıttığını fark ettim. Sanırım bu sanal kart aidatı mevzuatı Türkiye'de ilk defa müşterisi olduğum bankanın uyguladığı bir politika, sanal kart için üyelik aidatı alındığını daha önce ne duydum ne de başıma geldi. Kullanmadığım bir sanal kart hizmeti için para kesilmesi bir müşteri olarak beni üzdü. Üstelik bu hizmet diğer kullandığım banka kartlarında yıllardır ücretsiz olarak sağlanmaktadır. Güvenli internet olarak internet üzerinden alışveriş yapma olanağı sağlayacağını vaat eden bu sanal kart aylık faiz alımından başka bir şey değildir.”



“Aidat Yok Demişlerdi”

“Kredi kartımdan internet üzerinden de alışveriş yapmaktaydım. Bundan 1 ay önce aranılıp sanal kart çıkartalım dediler yok istemiyorum dedikçe telefondaki kişi diretiyordu. Ekstra bir ücret yansıyacak mı? diye sordum. Hayır yansımayacak dedi. Peki o zaman dedim çıkartın madem ücreti yok. Gel gelelim bu ay ki ekstremde 2.5 TL'lik sanal kart ücreti yansıtmışlar. Şimdi 2.5 TL bir şey değil gözümde fakat milyonlarca müşterisi olan bir banka ve haksız yere ücret alıyor. Sanal kartımın iptalini ve ücretin iadesini istiyorum.”